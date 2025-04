Nuevamente suspenden exposición de Fabián Cháirez

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En estos días santos, la exposición "La segunda venida" del artista Fabián Cháirez no podrá ser visitada por el público, porque por segunda ocasión ha sido suspendida debido a una orden judicial.

"El Museo de la Ciudad de México recibió notificación de la suspensión provisional de la exposición 'La segunda venida del Señor' del artista Fabián Cháirez, promovida por una demanda de amparo y otorgada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En acato a una orden judicial, la suspensión provisional estará en efecto hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva", informó la Secretaría de Cultura a EL UNIVERSAL.

Hace una semana, el grupo Actívate nuevamente se manifestó esta tarde en contra de las obras del artista Fabián Cháirez, quien presenta "La segunda venida del señor".

La protesta de siete personas se hizo afuera del Museo de la Ciudad de México, que cerró sus puertas en cuanto vio llegar a los manifestantes.

La protesta, como ocurrió en febrero pasado, es contra las pinturas donde Cháirez representa a personas vestidas como cardenales y monjas, en posiciones eróticas. Los manifestantes señalaron que en las pinturas de Cháirez se ofenden a símbolos religiosos como lo son el crucifijo, el rosario, el espíritu santo, los ángeles, el cirio pascual y las heridas de Cristo.

"Nos encontramos aquí, frente a este museo, no por odio, no por intolerancia, sino por algo más profundo: porque amamos nuestra fe y no vamos a permitir que se sigan burlando de ella con nuestro propio dinero (...) Ahora presentan una segunda burla: "La Segunda Venida del Señor". No es arte. No es diálogo. No es reflexión. Es escándalo. Es insulto. Es una provocación vacía. ¿Y saben qué es lo más grave? Que lo hacen con nuestros impuestos", dijo Luis Barrera, uno de los manifestantes.

Ahora, las personas ofendidas cuestionaron que el Gobierno de la Ciudad de México use recursos públicos para financiar una exposición que ofende a la religión católica y afirman que no es coincidencia que la exposición se presente en vísperas de Semana Santa.

El grupo Actívate dice que enviaron una carta a la directora de asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación de la capital para expresar su descontento y buscan hablar con la secretaria de Cultura, Ana Francis Mor. Este grupo de manifestantes es distinto al de Abogados Cristianos, por lo que el amparo aún no es una opción.

También dicen que han tratado de entablar diálogo con Fabián Cháirez: "Públicamente hemos hecho el esfuerzo para que él se acerque a dialogar con nosotros. Estamos de acuerdo en que sea un artista y quiera hacer una propuesta, pero con lo que no estamos de acuerdo es que se ofenda nuestra fe. Nuevamente abrimos las puertas para que se entable este diálogo y también con el Gobierno de la Ciudad de México", dijo Luis Barrera a EL UNIVERSAL.

El objetivo de este diálogo sería lograr la clausura de la exposición. De acuerdo con Barrera, no se trata de censurar ni atacar, pues creen en la libertad de expresión, pero consideran que en este caso se rebasa un límite porque "incita al odio", ataca y ofende a "las raíces más profundas de la fe de miles de mexicanos".

El grupo entonó la consigna "¡No ofendas mi fe, en nombre del arte!" y en sus pancartas se leía la frase "Gobierno que divide no transforma", mientras algunos transeúnes se acercaban con curiosidad, a externar su apoyo o a cuestionar por qué no protestan contra los casos de abuso infantil que cometen miembros de la Iglesia.

Esta es la segunda ocasión que la muestra de Cháirez es censurada. En marzo pasado, la exposición fue suspendida en la Academia de San Carlos de la UNAM, también bajo un amparo. Sin embargo, durante el proceso legal, la exposición llegó a su fin, por lo que no se logró la suspensión definitiva como buscaba el grupo de Abogados cristianos y la Comunidad católica de la UNAM. Esto lo celebró el artista, quien anunció que la exposición regresaría a otro recinto.

Por su parte, Abogados cristianos advirtió en un comunicado que en caso de que persista "la intención de discriminar, promover discursos de odio y transgredir el derecho a la dignidad de los católicos por medio de exposiciones de arte o cualquier otra manera, procederemos a través de las instancias legales".