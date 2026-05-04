facundo debe su fama a ¿LORENA HERRERA?

Facundo reconoce que, luego de decir que Lorena Herrera podía ser un hombre, comenzó a ser más conocido, por lo que no le molesta que la actriz señale que trata de sacar provecho de su fama pues recuerda que, por mucho tiempo, fue identificado como la persona que puso en duda el género de la famosa. Facundo fue cuestionado acerca de Lorena Herrera quien, lo retó a que le pagase 4 millones de pesos, luego de 23 años de que pusiera en duda que era mujer, le demostrase que lo es y biológicamente.

El conductor indicó que no tenía suficiente dinero para pagar una puesta de esa índole y, bromista como es, envió un recordatorio a Lorena, quien dice que, en ese tiempo, también lo difamó, cuando aseguró que no está "bien dotado".

"4 millones no los tengo, pero ni de cerca, yo no creo que sea mujer, yo creo que es un mujerón, tendríamos que desmentir dos cosas, todo empezó porque ella dijo, en un programa en el que estaba desnudo, que eran ´miserias´, los dos dijimos cosas, ahora tendría que comprobar que no son miserias y yo tendría que comprobar lo otro", señaló.