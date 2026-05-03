Choque carretero deja dos muertos y tres heridos

RIOVERDE.- Dos camionetas colisionaron de frente y posteriormente volcaron en la carretera federal Valles-Rioverde; el saldo fue de dos fallecidos y tres lesionados.

Lo anterior ocurrió el viernes antes de las seis de la tarde, en el kilómetro 117+500, a la altura del entronque hacia el ejido Santa Rita.

Una camioneta Chevrolet Silverado negra, conducida por Juan Pablo P., de 26 años de edad, originario del rancho La Luz, en el municipio de Rayón, se estrelló de manera frontal contra una camioneta Mitsubishi blanca, manejada por Guillermo del Ángel Zavala, de 37 años, quien radica en la colonia Las Brisas del municipio de Tamuín.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer quién invadió carril; sin embargo, debido al fuerte impacto, ambas unidades acabaron volcadas a la orilla de la carretera totalmente destrozadas.

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Paramédicos de Ciudad Fernández y del Cuerpo de Bomberos de Rioverde, acudieron a prestar auxilio pero por desgracia los dos conductores ya habían fallecido víctimas de fuertes golpes, mientras que tres personas más estaban lesionadas, siendo atendidas y llevadas al Hospital General de Rioverde para que recibieran la atención médica.

Al lugar del percance , acudieron elementos de Servicios Periciales, quienes se dieron a la tarea de realizar el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Legista donde serían entregados a los familiares.

Asimismo, agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, ordenando el traslado de las destrozadas camionetas a una pensión particular mientras se llevan a cabo las diligencias en la Fiscalía General del Estado.