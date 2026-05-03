logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"MARIO BROS",en la fiesta

Fotogalería

"MARIO BROS",en la fiesta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque carretero deja dos muertos y tres heridos

Impactaron camionetas de frente en la ´70, en el tramo de Rioverde hacia Rayón

Por Redacción

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Choque carretero deja dos muertos y tres heridos

RIOVERDE.- Dos camionetas colisionaron de frente y posteriormente volcaron en la carretera federal Valles-Rioverde; el saldo fue de dos fallecidos y tres lesionados.

Lo anterior ocurrió el viernes antes de las seis de la tarde, en el kilómetro 117+500, a la altura del entronque hacia el ejido Santa Rita.

Una camioneta Chevrolet Silverado negra, conducida por Juan Pablo P., de 26 años de edad, originario del rancho La Luz, en el municipio de Rayón, se estrelló de manera frontal contra una camioneta Mitsubishi blanca, manejada por Guillermo del Ángel Zavala, de 37 años, quien radica en la colonia Las Brisas del municipio de Tamuín.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer quién invadió carril; sin embargo, debido al fuerte impacto, ambas unidades acabaron volcadas a la orilla de la carretera totalmente destrozadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Paramédicos de Ciudad Fernández y del Cuerpo de Bomberos de Rioverde, acudieron a prestar auxilio pero por desgracia los dos conductores ya habían fallecido víctimas de fuertes golpes, mientras que tres personas más estaban lesionadas, siendo atendidas y llevadas al Hospital General de Rioverde para que recibieran la atención médica.

Al lugar del percance , acudieron elementos de Servicios Periciales, quienes se dieron a la tarea de realizar el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Legista donde serían entregados a los familiares.

Asimismo, agentes de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente, ordenando el traslado de las destrozadas camionetas a una pensión particular mientras se llevan a cabo las diligencias en la Fiscalía General del Estado. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a mujer por robo en Bodega Aurrera en la capital
Detienen a mujer por robo en Bodega Aurrera en la capital

Detienen a mujer por robo en Bodega Aurrera en la capital

SLP

Redacción

Ocurrió en Jardines del Sur; mercancía no pagada superaba los 2,600 pesos

Aparatoso choque en carriles centrales de la Rioverde
Aparatoso choque en carriles centrales de la Rioverde

Aparatoso choque en carriles centrales de la Rioverde

SLP

Redacción

Un conductor fue valorado en el lugar; no hubo traslados

Choque frontal deja dos muertos en la Valles-Rioverde
Choque frontal deja dos muertos en la Valles-Rioverde

Choque frontal deja dos muertos en la Valles-Rioverde

SLP

Huasteca Hoy

Las camionetas involucradas fueron una Chevrolet Silverado y una Mitsubishi

Cae letrero del Tec Superior en cables de CFE y causa incendio
Cae letrero del Tec Superior en cables de CFE y causa incendio

Cae letrero del Tec Superior en cables de CFE y causa incendio

SLP

Pulso Online

El siniestro fue atendido oportunamente para evitar daños mayores