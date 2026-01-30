Fallece Catherine O'Hara, icónica actriz de 'Mi pobre angelito'
La actriz Catherine O'Hara, conocida por su papel en 'Mi pobre angelito', ha fallecido a los 71 años dejando un legado en la industria del entretenimiento.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- La actriz Catherine O'Hara, recordada por su actuación en "Mi pobre angelito" ("Home Alone"), como mamá del actor Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin McCallister, falleció a la edad de 71 años, según reporta TMZ.
La causa de su muerte aún no se conocía hasta la mañana de este viernes.
Catherine interpretó a la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras entregas de "Home Alone", y brilló como Moira Rose en 80 episodios de "Schitt's Creek". Destacan sus roles en los mockumentaries "Best in Show" (2000) y "A Mighty Wind" (2003), además de "Beetlejuice" (1988) y su secuela "Beetlejuice Beetlejuice".
Su último proyecto fue la serie "The Studio" de Apple TV++ junto a Seth Rogen, que le valió una nominación al Emmy; previamente ganó dos Emmys: uno en 2020 por "Schitt's Creek" y otro en 1982 como guionista de SCTV Network 90.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Nació en Toronto como la sexta de siete hermanos, conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch durante el rodaje de "Beetlejuice" en 1988; se casaron en 1992 y tienen dos hijos, Matthew y Luke.
La última vez que fue vista públicamente por paparazzi fue en el aeropuerto LAX en febrero de 2024, cuando le preguntaron por el rol por el que quería ser recordada.
no te pierdas estas noticias
Fallece Catherine O'Hara, icónica actriz de 'Mi pobre angelito'
El Universal
La actriz Catherine O'Hara, conocida por su papel en 'Mi pobre angelito', ha fallecido a los 71 años dejando un legado en la industria del entretenimiento.
Christian Nodal muestra su amor por Ángela Aguilar con un tatuaje
El Universal
Ángela Aguilar apoya a Christian Nodal en su show en el Palenque de León, demostrando la solidez de su relación.
Juan Gabriel, padrino del hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez
El Universal
Revive la emotiva ceremonia de bautizo de Pedro Antonio Torres, donde Juan Gabriel fue el padrino