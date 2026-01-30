Fallece Catherine O'Hara, icónica actriz de 'Mi pobre angelito'

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- La actriz Catherine O'Hara, recordada por su actuación en "Mi pobre angelito" ("Home Alone"), como mamá del actor Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin McCallister, falleció a la edad de 71 años, según reporta TMZ.

La causa de su muerte aún no se conocía hasta la mañana de este viernes.

Catherine interpretó a la madre de Macaulay Culkin en las dos primeras entregas de "Home Alone", y brilló como Moira Rose en 80 episodios de "Schitt's Creek". Destacan sus roles en los mockumentaries "Best in Show" (2000) y "A Mighty Wind" (2003), además de "Beetlejuice" (1988) y su secuela "Beetlejuice Beetlejuice".

Su último proyecto fue la serie "The Studio" de Apple TV++ junto a Seth Rogen, que le valió una nominación al Emmy; previamente ganó dos Emmys: uno en 2020 por "Schitt's Creek" y otro en 1982 como guionista de SCTV Network 90.

Nació en Toronto como la sexta de siete hermanos, conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch durante el rodaje de "Beetlejuice" en 1988; se casaron en 1992 y tienen dos hijos, Matthew y Luke.

La última vez que fue vista públicamente por paparazzi fue en el aeropuerto LAX en febrero de 2024, cuando le preguntaron por el rol por el que quería ser recordada.