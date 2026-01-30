logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

ATRACTIVO FESTEJO POR SUS CUMPLEAÑOS

Por Maru Bustos PULSO

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Margarita Padilla y Rocío Moctezuma cumplieron años y lo festejaron con un entusiasta grupo de amigas.

La celebración inició por la mañana en La Loma Residencial con un Torneo de Golf.

Así, las cumpleañeras llegaron a compartir este día especial con el grupo de selectas invitadas, con quienes disfrutaron de su afición por el deporte escocés, disciplina deportiva que practican con constancia.

En una mañana de intensa acción, las bastoneras demostraron su habilidad en el green.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al finalizar el torneo, por la tarde, el festejo continuó en una comida que reservó una serie de atractivos y detalles y transcurrió en medio de la alegría y entusiasmo.

Eso sí, Margarita y Rocío lucieron ¡radiantes y felices!

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Guía Paso a Paso para Erradicar Chinches del Colchón
Guía Paso a Paso para Erradicar Chinches del Colchón

Guía Paso a Paso para Erradicar Chinches del Colchón

SLP

El Universal

Expertos recomiendan medidas efectivas para erradicar las chinches del colchón. Sigue esta guía detallada para mantener tu cama libre de plagas.

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!
¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

SLP

Maru Bustos

CELEBRA SU CUMPLE CON "MIMÍ MOUSE"

ESFUERZO Y DISCIPLINA
ESFUERZO Y DISCIPLINA

ESFUERZO Y DISCIPLINA

SLP

Maru Bustos

LUCIDA EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA

Revisión del T MEC y aranceles definirán al sector automotriz en 2026
Revisión del T MEC y aranceles definirán al sector automotriz en 2026

Revisión del T MEC y aranceles definirán al sector automotriz en 2026

SLP

El Universal

T-MEC y aranceles: Retos y oportunidades para la industria automotriz en México en 2026