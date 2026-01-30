MARGARITA Y ROCÍO ¡QUÉ BIEN LA PASARON!

Margarita Padilla y Rocío Moctezuma cumplieron años y lo festejaron con un entusiasta grupo de amigas.

La celebración inició por la mañana en La Loma Residencial con un Torneo de Golf.

Así, las cumpleañeras llegaron a compartir este día especial con el grupo de selectas invitadas, con quienes disfrutaron de su afición por el deporte escocés, disciplina deportiva que practican con constancia.

En una mañana de intensa acción, las bastoneras demostraron su habilidad en el green.

Al finalizar el torneo, por la tarde, el festejo continuó en una comida que reservó una serie de atractivos y detalles y transcurrió en medio de la alegría y entusiasmo.

Eso sí, Margarita y Rocío lucieron ¡radiantes y felices!