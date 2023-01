Familia de Aaron Carter cree que el cantante murió por sobredosis

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- A poco más de dos meses de la muerte de Aaron Carter, la familia del cantante ha hecho nuevas revelaciones que podrían darle un giro al caso.

El pasado mes de noviembre, hermano menor de Nick Carter fue encontrado sin vida en la bañera de su casa, en Los Ángeles, y aunque al principio se especuló que la causa de muerte pudo ser por ahogamiento, ahora la familia ha descartado por completo esa opción.

De acuerdo con información publicada por el sitio TMZ, tanto la prometida de Aaron, Melanie Martin, como su madre, Jane Carter, aseguraron que en los exámenes forenses no se encontró la presencia de agua en los pulmones del artista, por lo que ahora están convencidos de que fue una sobredosis lo que le arrebató la vida.

Sin embargo, aún queda esperar los resultados de las pruebas toxicológicas para determinar qué sustancias se encontraban en el cuerpo del músico de 34 años. Por si fuera poco, han pedido que se investigue un supuesto negocio de tráfico de sustancias por un presunto mensaje que se encontró en el celular de Aaron.

"Melanie dice que encontró mensajes de texto con una persona no identificada que le decía Aaron que él debía 800 dólares por una sustancia desconocida. Ella dice que la conversación incluye a Aaron diciéndole a la persona que ya no necesitaba la sustancia, a lo que la persona respondió que no importaba y que todavía debía dinero", publicaron.

Asimismo, destacaron que Martin ya entregó el teléfono a la policía como prueba para que pueda abrirse la investigación. Incluso, están convencidos de que antes de morir, Carter se habría reunido con el individuo quien finalmente le habría dado la sustancia que acabó con su vida.

Hasta este martes nada de esto ha sido confirmado por la familia, lo que sí es cierto es que los servicios de emergencia encontraron el cuerpo del cantante entre varias latas de aire comprimido y envases de medicamento controlado.