Familia de Bruce Willis pide un milagro; salud del actor se deteriora

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- La familia de Bruce Willis está más preocupada que nunca por la salud del actor, pues al parecer la afasia que le fue diagnosticada en marzo de este año lo está deteriorando más rápido de lo que todos imaginaban.

De acuerdo con información publicada por el sitio RadarOnline, tanto Demi Moore, exesposa del actor, como Emma Heming, su actual pareja, se han mantenido en comunicación constante pues ambas temen que la enfermedad termine por apagar la vida de Willis.

En este sentido, la estrella de "Ghost" ha aprovechado todo el tiempo posible para estar cerca del actor: "Demi ha estado en contacto constante con Bruce y Emma. Saben que no estará aquí para siempre, así que están apreciando cada momento", dijo una fuente cercana al sitio.

Recordemos que la afasia provoca daños a las habilidades de comunicación de una persona; afecta el habla, la forma de escribir y hasta la capacidad de comprensión y en el caso de Willis, ya empezarían a notarse estos estragos.

"Bruce no puede decir mucho, y no parece que esté captando mucho de lo que dicen los demás, así que Emma realmente ha sido la voz y la manera de comunicarse para él", agregó.

A pesar de este deterioro, la familia del protagonista de "Duro de matar" se ha mantenido fuerte, sobre todo ahora que las fiestas navideñas cada vez están más cerca.

"Hay días en los que ven destellos del viejo Bruce, pero son breves, parece que se está alejando cada vez más de ellos, y eso les rompe el corazón. Las chicas (sus hijas) no pueden imaginar la Navidad sin Bruce, ha sido doloroso verlo deteriorarse", expresó.

Incluso, han estado pidiendo por un milagro para tener un último momento feliz antes de que el daño sea mucho más grave: "Todo lo que pueden hacer es decirle que lo aman y orar por un milagro navideño", concluyó el medio.

Fue en marzo de este año cuando la esposa del actor reveló la condición que le había sido detectada, así como la decisión de Bruce de retirarse de manera definitiva de la pantalla grande.

"Bruce Willis ha estado experimentando algunos problemas de salud y, recientemente, le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y, con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él", escribió en ese entonces.