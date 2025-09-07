Famosos deslumbran en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2025

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- Los famosos comienzan a llegar a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2025, en donde las expectativas apuntan a que la cantante Lady Gaga podría ser la que más estatuillas se lleve, pues está nominada en 12 categorías distintas.

Las primeras celebridades que pasaron por la alfombra roja fueron Ricky Martín, Lenny Kravitz y J Balvin, quine llego acompañado de la modelo argentina Valentina Ferrer.

También se espera la presencia del influencer MrBeast, quien presentará el primer premio de la noche; otra de las apariciones más esperadas es el espectáculo que ofrecerá Sabrina Carpenter.