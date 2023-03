Famosos que están vetados de los Premios Oscar igual que Will Smith

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- A casi un año del incidente que marcó una de las escenas más bochornosas de la entrega de los Premios Oscar, surgen algunos recuerdos de actores que, al igual que Will Smith, quedaron vetados por un tiempo por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La edición número 94 de los Premios Oscar estuvo marcada por un hecho que quedará para el olvido en la vida de Will Smith, su esposa y Chris Rock. Por hacer un comentario acerca de la calvicie de Jada Pinkett Smith (quien sufre alopecia), el presentador de la gala recibió una bofetada de parte de su colega. El protagonista de "Hombres de negro", enfurecido, le pidió que "cerrara su boca" por hablar de su esposa.

Pero el histriónico de 54 años no ha sido el único vetado por una acción polémica. Quien también fue inadmitido por varios años en la ceremonia de entrega de los galardones más importantes de Hollywood, fue ni más ni menos que Richard Gere. El artista de 73 años acusó al gobierno de Estados Unidos de no actuar en la defensa del Tibet en la invasión China. Fue penalizado 10 años, igual que Will Smith. Volvió a ser invitado en 2003.

Luego de ser involucrado en una investigación acerca de una red de piratería de películas de Hollywood, Carmine Caridi, quien falleció en 2019, fue expulsado en 2004 de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Además de haber saltado a la fama con su personaje Carmine Rosato en "El Padrino", sus últimas películas fueron "Rivers 9", "Wednesday Again", "Runaways" y "Nobody Knows Anything!".

Otro de los actores vetados es Bill Cosby, quien actualmente transita sus 85 años y recibió varias acusaciones de abuso y agresiones sexuales. A mediados de la década de 2010, muchas mujeres lo acusaron de violación e incluso también de abuso sexual infantil. Luego de un juicio, fue declarado culpable y sentenciado de tres a diez años de prisión en 2018. Claramente su carrera artística murió y fue apartado de cualquier actividad relacionada a la Academia.