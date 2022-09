Famosos que han sido exhibidos por sus infidelidades

A-AA+

En los últimos días el cantante Adam Levine se vio envuelto en tremendo escándalo, luego de que una modelo de 23 años lo exhibiera públicamente. De acuerdo con el relato de la joven, el líder de Maroon 5 habría mantenido una relación extramarital con ella por lo menos durante un año, incluso, reveló que Adam tenía la intención de ponerle su nombre a uno de sus hijos.

La noticia se volvió viral y le trajo a Levine cientos de críticas por parte de sus fans, usuarios de redes y hasta otras celebridades, por lo que el músico no tuvo de otra más que salir a pedir disculpas a su familia y reconocer que, aunque no fue infiel, sí cruzó la línea.

"Se están diciendo muchas cosas sobre mí y quiero aclarar las cosas. Utilicé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa en cualquier tipo de coqueteo. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. Mi esposa y mi familia es lo único que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer", escribió el cantante en sus historias de Instagram.

Pero Adam no ha sido el único famoso que se ha arrepentido de sus canitas al aire, la lista es larga y estos son sólo algunos de los infieles que han salido a disculparse.

Iñigo Onieva

A inicios de la semana pasada, la hermana de Enrique Iglesias, Tamara Falcó, presumía por todo lo alto con su novio, el español Iñigo Onieva, pero el sueño duró poco y días después no sólo canceló sus compromisos, también todo rastro de sus redes sociales, esto luego de que salieran a la luz fotografías de su prometido en las que aparecía besando a otra mujer.

Onieva, a través de un comunicado pidió perdón a su novia y la familia de ésta, argumentando que su comportamiento era inaceptable y se dijo destrozado por haber dañado a la mujer de su vida.

Justin Timberlake

En 2019 el actor y cantante utilizó sus redes sus redes sociales para expresar lo mal que se sentía por una fotografía en la que aparecía tomando de la mano a una mujer que no era su esposa Jessica Biel, lo que puso en peligro su matrimonio. Timberlake justificó sus acciones y aseguró que todo fue producto de una intoxicación alcohólica, incluso arremetió contra el paparazzi que tomó la foto inoportuna, que hizo "crecer rumores que dañan" a su familia.

Kristen Stewart

La protagonista de Crepúsculo protagonizó uno de los romances más mediáticos junto a su coprotagonista Robert Pattinson, por años fueron una de las parejas más seguidas, hasta que, en 2012, la actriz cometió un pequeño desliz y se involucró sentimentalmente con el director de Cine Ripert Sanders.

La infidelidad quedó al descubierto luego de que una revista publicará varias fotografías en las que se veía a la intérprete de Bella besando y en actitudes muy comprometedoras con Sanders. Tras ser descubierta, Kristen no tuvo de otra que aceptar su error y pedir perdón a su entonces pareja, quien ya estaba pensando en pedirle matrimonio: "Este momento ha puesto en peligro lo más importante de mi vida, la persona que me ama y me respeta al máximo, Rob. Lo amo, lo amo, lo siento mucho".

Jay-Z

Ni la "Queen B", Beyoncé, se salvó de que su pareja le pusiera tremendos cuernos, y es que, en 2017, el rapero Jay-Z lanzó una canción en la que admitía haberle sido infiel a la estrella del pop, incluso le pedía perdón a ella y a sus hijos por haber estado a punto de arruinar a su familia.

Cabe destacar que este tema, fue en respuesta al disco "Lemonade" que Beyoncé sacó un año antes y en el que narraba algunos de los momentos más tormentosos de su relación, sobre todo la relación de su esposo con una mujer a la que llamó Becky.

Ashton Kutcher

Aunque ahora mantiene uno de los matrimonios más sólidos al lado de la actriz Mila Kunis, no siempre fue el hombre perfecto. Cuando estaba casado con Demi Moore, y en uno de sus aniversarios de boda, el protagonista de "El efecto mariposa" creyó que sería una buena idea celebrarlo al lado de Sara Leal, una mujer con la que se entendía desde hace tiempo.

Leal terminó por delatar a Kutcher con la prensa y al final al actor no le quedó de otra que pedirle perdón a su esposa y admitir que se había equivocado. Por desgracia esto no arregló nada y la pareja se divorció.