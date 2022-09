Famosos que han sido víctimas de robo de identidad

A-AA+

En días recientes, el cineasta Alfonso Cuarón informó que existe un estafador que ha estado usando su nombre para obtener dinero. A través de un mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram, el director mexicano advirtió a sus seguidores que una persona se estaba haciendo pasar por él con la intención de financiar un supuesto proyecto, algo que es completamente falso.

El ganador del Oscar pidió a sus fans que si alguien se contactaba con ellos para pedirles dinero, no respondieran y mucho menos dieran un sólo peso. Sin embargo, él no es el único famoso que ha sido víctima de usurpación por parte de delincuentes cibernéticos.

Enseguida te mostramos algunas otras personalidades del medio artístico que han denunciado este tipo de acusaciones.

Lalo España

En mayo de este año el comediante y actor. Lalo España aseguró que una persona se hizo pasar por él para pedir dinero a sus fans y que se registraran en una aplicación.

El intérprete de Germán, en "Vecinos", hizo uso de sus redes sociales para advertir a sus fans y evitar que fueran víctimas de fraude y robo de información, incluso dio a conocer que las autoridades ya estaban tomando cartas en el asunto: "Esto es falso, no caigan. Ya están las autoridades detrás del usurpador", escribió.

El delincuente hizo una cuenta falsa con el nombre de Eduardo España y había dicho que eligió al azar a alguien de su supuesto sitio oficial y envió una solicitud de amistad para que las personas ingresaran sus datos, prometiendo dar 300 pesos, lo cual era una total mentira.

Daddy Yankee

Fue en agosto del 2018 cuando el llamado padre del reggaetón Daddy Yankee fue víctima de la delincuencia, cuando un hombre le robó sus joyas que en total tenían un valor de 2.3 millones de dólares.

El robo millonario ocurrió en un hotel de Valencia, España, donde Yankee se encontraba. El propio cantante reveló que había acudido a la caja fuerte del hotel para guardar sus valiosos objetos, pues se supone que ahí estarían seguros; sin embargo al hotel llegó un estafador que se hizo pasar por él y engañó a un empleado, quien le entregó dichas joyas.

Diego Boneta

Ese mismo año, 2018, circuló la información de que Diego Boneta se presentaría en varios puntos de América Latina, lo cual fue totalmente falso.

El 12 de agosto de aquel año se emitió un comunicado para aclarar la situación y decir que el protagonista de la bioserie de Luis Miguel se encontraba en la filmación de una película y no existían planes de realizar ningún tipo de gira como se había anunciado.

Galilea Montijo

La conductora Galilea Montijo también fue víctima de usurpación de identidad, pues en septiembre del 2018 delincuentes habían utilizado su nombre para vender pastillas para bajar de peso, lo cual se enteró ya que una señora se le acercó y le dijo que era un buen producto.

Ella aclaró que no vendía nada y pidió al público que no comprara ningún producto, ya que estaba usando su nombre y su imagen sin autorización.

Eduardo Verastegui

Una desventaja de ser famoso es que muchas personas pueden tener la facilidad de crear perfiles falsos, algo que le ha ocurrido constantemente al actor Eduardo Verastegui, quien ya dejó en claro cuáles son sus oficiales y pidió ayuda para denunciar a los perfiles falsos.

"Siguen los charlatanes haciéndose pasar por mí para extorsionar por medio de cuentas falsas, con fotos que seguramente descargan de internet o de mis propias cuentas", escribió Verástegui en octubre del 2018.

Los usurpadores además de hacer las cuentas, interactuaban con sus fans, lo cual le ocasionó molestia.

Bárbara Mori

En agosto del 2015, Bárbara Mori alzó la voz para denunciar públicamente a unas personas que usurparon su identidad para pedir dinero a sus contactos con el pretexto de ayudar a su fundación. La protagonista de "Rubí" desmintió a los delincuentes y pidió que no cayeran en esta estafa.

Andrea Legarreta

A la conductora Andrea Legarreta también le jugaron chueco, en una ocasión fue víctima del robo de imagen con fines lucrativos, pero cuando se enteró de lo que pasaba, ella misma salió a aclarar la situación.

"No vayan a caer en sus trampas, no es mi negocio, no son mis productos, les puede provocar daño a su salud, utilizan mi nombre para engañarlos y atrapar su atención", redactó la también actriz en sus redes sociales.

Adela Noriega

La actriz Adela Noriega, quien desde hace varios años ha estado alejada de las telenovelas, también sufrió de la usurpación de identidad, pues algunos estafadores creado cuentas falsas con su nombre. Su hermana Reyna informó sobre esta situación y reiteró que Adela no tiene cuenta en ninguna red social.