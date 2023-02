Fan pasa a su bebé al escenario de Super Junior en concierto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Super Junior regresó a la Ciudad de México y desató una ola de sentimientos entre sus fans. Los integrantes de la banda coreana recorrieron las calles de la capital, convivieron con sus admiradoras y hasta se tomaron el tiempo para degustar unos tacos.

No obstante, uno de los momentos que marcó el retorno de la boy band ocurrió durante su concierto en la Arena Ciudad de México. Y es que entre los mismos fans pasaron a una bebé al escenario de la banda, como si se tratara de un peluche del Dr. Simi.

El momento quedó capturado en más de un video de TikToK. Y generó reacciones positivas, pues los integrantes de la agrupación de K-pop recibieron de la mejor manera a la menor.

"POV: Se te olvida el Simi y pasas a tu bebé" se puede leer en el clip publicado por la usuaria de TikTok @lenrosan. En cuestión de minutos, el video se viralizó y al momento acumula 3.9 millones de reproducciones y 1 millón de me gusta.

En el clip se puede observar que los asistentes al concierto van pasando una bebé de brazo en brazo hasta que lo hicieron llegar al escenario donde Super Junior estaba cantando.

Al recibirlo, Siwon, vocalista de la boy band, llenó de besos y abrazos a la niña. Mientras que el resto se acercó para hacerle mimos. La reacción de los integrantes fue de sorpresa, pero aun con ello se mostraron emocionados.

Por supuesto, el hecho provocó la ovación de sus admiradoras, quienes no pararon de gritar y elogiar a Super Junior por su gesto enternecedor.

La banda coreana intentó hacer que la niña hablara por el micrófono, pero al cabo de unos segundos comenzó a llorar aturdida por los gritos de las y los asistentes. No obstante, Siwon regresó a la menor para que pudiera volver a los brazos de su madre.