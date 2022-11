Fans captan a Harry Styles de paseo por Chapultepec

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Faltan tan sólo unas horas para que Harry Styles se adueñe con su "Love Tour" del Foro Sol de la Ciudad de México; sin embargo, el cantante ya se encuentra en la capital mexicana y no sólo eso, sino que esta tarde se paseó por las calles sin que nadie notara su presencia.

A través de las redes sociales ya han empezado a circular fotografías del británico durante una caminata que dio por lagunas zonas de la ciudad, únicamente acompañado por dos amigos y sin ningún elemento de seguridad que lo escoltara.

Harry logró pasar desapercibido gracias a su sencilla vestimenta ya que sólo usó unos shorts color negro, una sudadera azul marino y una gorra a juego, como accesorio llevaba puesto unos lentes oscuros que tapaban su rostro.

Tan sólo algunos afortunados y con una visión privilegiada tuvieron la suerte de encontrarlo y sobre todo de reconocerlo, lo cual les valió, además del recuerdo, algunas imágenes del intérprete de "Little Freak" y hasta algunos autógrafos.

En algunas de las postales se puede ver a Styles mientras camina, de lo más relajado, por Chapultepec; incluso se le ve pasando por un puesto de tacos de carnitas; situación que desató los comentarios incrédulos de los usuarios: "Imagínate que estés comiendo unos tacos de carnitas y de repente te encuentras a Harry Styles, pues esto solo pasa en México", "De a 15 el taco pero ver a Harry Styles no tiene precio", "Jamás imaginé ver a Harry tan cerca y a dos cuadras de mi uni", "Harry Styles anda de loquillo paseándose por la CDMX", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe destacar que mientras el artista se encontraba fuera, varias fans ya se han concentrado a las afueras del hotel St. Regis para recibirlo, incluso el Foro Sol ya registra varias filas de personas que se han quedado a acampar en el lugar para ser de las primeras en verlo.

Imagina ir caminando y encontrarte al mismísimo Harry Styles en la calle https://t.co/erEPFxuT27 — Gabs?? (@xgabsx__) November 24, 2022

imagínate que estés comiendo unos tacos de carnitas y de repente te encuentras a Harry Styles, pues esto solo pasa en México pic.twitter.com/OkTha6rfLI — holding on to heartache ??? -2 (@freaklhl) November 24, 2022