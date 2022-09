Farruko pido en los Billboard tener más empatía

A-AA+

Al recibir su premio como canción Latin Rhythm del año en Billboards de la música latina por el tema "Pepas", Farruko dio un discurso en el que pidió al público tener más empatía con las demás personas, en especial para los que se encuentran en medio de la tragedia debido a los desastres naturales.

"Yo no estoy aquí para dar un mensaje religioso o invitarlos a la iglesia, estoy aquí para que tengamos más empatía para que seamos mejores seres humanos que busquemos una relación con el creador cada día", dijo el cantante arriba del escenario

"Porque mientras estamos celebrando los premios, hay gente en Cuba y Puerto Rico que lo poquito que tiene lo perdieron, hay gente en Florida que no tiene dónde vivir", expresó.

El músico compitió contra temas realmente icónicos como "Me porto bonito" de Bad Bunny y Chencho Corleone; "Mamiii" de Becky G y Karol G; "Volví" de Aventura y Bad Bunny así como "Yonaguni", de Bad Bunny, pero antes de recibir la estatuilla aseguró que el éxito no le importa, sino ser una mejor versión de él.

"Yo vengo a estos premios a aprovechar este foro y espacio para decirte que a veces somos buenos hasta lo último que hacemos. Quizá en ese momento cuando la canción estaba en su cúspide, imagínate que yo perdiera la vida lo último que se iba a decir de mí es que era Farruko el de 'Pepas', pero hoy en día van a decir Farruko, el que se paró, se fue firme en su mejor momento y le dio valor a la vida, al amor, a la familia a las cosas que realmente importan".

Este galardón lo entregaron los Carmen Villalobos y Lambda García, la conductora de "Top Chef Celebrity" y el ganador de dicho reality, respectivamente. "Estoy de fiesta celebrando mi victoria", dijo García.