logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Fotogalería

Corona Capital: 15 años y 15 actos para su edición 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Fátima Bosch, la mexicana en Miss Universo 2025, lista para la votación

Apoya a Fátima Bosch en su camino hacia la corona de Miss Universo 2025.

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 08:56 p.m.
A
Fátima Bosch, la mexicana en Miss Universo 2025, lista para la votación

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Desde que se presentó en Miss Universo 2025, Fátima Bosch se ha convertido en una de las participantes más mediáticas, primero por su gran belleza y posteriormente por el enfrentamiento que tuvo con Nawat Itsaragrisil, organizador del certamen en Tailandia.

A unos días de la gran final del certamen, la mexicana ya aparece entre las favoritas y mientras el jurado se prepara para elegir a la nueva reina, el público también puede tener voz y voto.

Mediante la categoría "People's Choice", los seguidores del certamen pueden elegir a su candidata favorita y así ayudarla a conseguir una mejor posición en la competencia.

Así puedes votar en Miss Universo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo primero a tomar en cuenta es que solo se puede votar a través de la aplicación oficial de Miss Universo, por lo que debes descargarla de la Play Store (para Android) o la App Store (para iOS).

Una vez instalada en tu celular, deberás registrar tu correo electrónico, nombre, nacionalidad y número telefónico, esto con la finalidad de evitar los votos falsos.

Después de crear tu cuenta, haz clic en la opción Cast your vote, y se desplegarán las diferentes categorías en las que podrás votar. La más importante es "People Choice".

Las 122 candidatas a Miss Universo aparecen por orden alfabético, pero, para encontrar más rápido a Fátima (o tu favorita) puedes escribir su nombre en el buscador.

Para poder participar, necesitas ´obtener´ votos, que se consiguen viendo anuncios en la app o comprándolos. Se pueden adquirir desde tres por 0.99 (alrededor de 18 pesos mexicanos) y hasta mil por 199.99 (663.39 pesos).

Una vez que tu compra se refleje, todo lo que tienes que hacer es emitir tu voto, y ya estás participando.

La votación estará abierta hasta las 10:00 horas del 19 de noviembre, un día antes de la gran final.

Con esta dinámica, los seguidores de Miss Universo pueden apoyar directamente a su candidata favorita. Y si la tendencia se mantiene, México podría estar muy cerca de volver a llevarse la corona.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fátima Bosch, la mexicana en Miss Universo 2025, lista para la votación
Fátima Bosch, la mexicana en Miss Universo 2025, lista para la votación

Fátima Bosch, la mexicana en Miss Universo 2025, lista para la votación

SLP

El Universal

Apoya a Fátima Bosch en su camino hacia la corona de Miss Universo 2025.

Hotel Plaza lanza paquete de experiencia de Mi Pobre Angelito 2 en Nueva York
Hotel Plaza lanza paquete de experiencia de Mi Pobre Angelito 2 en Nueva York

Hotel Plaza lanza paquete de experiencia de Mi Pobre Angelito 2 en Nueva York

SLP

El Universal

Revive la magia de Mi Pobre Angelito 2 con el paquete turístico del Hotel Plaza, que incluye un paseo por los lugares emblemáticos de la película y exclusivas amenidades.

Corona Capital 2025: Programa día por día del festival de música
Corona Capital 2025: Programa día por día del festival de música

Corona Capital 2025: Programa día por día del festival de música

SLP

El Universal

El Corona Capital 2025 trae música indie a México con Foo Fighters, Linkin Park y Garbage. Conoce los horarios del festival y disfruta de un programa día por día lleno de emociones.

Roberto Palazuelos se suma al elenco de Zootopia 2 como actor de doblaje
Roberto Palazuelos se suma al elenco de Zootopia 2 como actor de doblaje

Roberto Palazuelos se suma al elenco de Zootopia 2 como actor de doblaje

SLP

El Universal

Conoce a Winddancer, el caballo político de Zootopia 2 interpretado por Roberto Palazuelos