Federica Quijano revela diagnóstico impactante

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Durante los 15 días que permaneció hospitalizada, Federica Quijano enfrentó tres posibles diagnósticos que intentaban explicar la repentina pérdida de movilidad en sus piernas: una infección viral o bacteriana, una enfermedad autoinmune y, el que más temía, cáncer. Ahora, desde casa, la cantante de Kabah comparte el complejo camino que recorrió hasta recibir un diagnóstico certero.

A principios de mayo, mientras estaba internada en la Ciudad de México, Federica publicó un video en el que expresó su desesperación ante la falta de respuesta de su seguro médico, Seguros Monterrey New York Life, que no autorizaba la cirugía de columna que los médicos le recomendaban. "Tengo mucho miedo, no es algo que quiero hacer, no es algo para lo que tengo tiempo tampoco. Tengo que trabajar, por eso les pido que me ayuden, que me digan con quién me puedo comunicar", suplicaba entonces.

Sin embargo, en una reciente entrevista para "Sale el Sol", reveló que el hecho de no ser operada de inmediato fue decisivo, ya que permitió descubrir la verdadera causa de su condición.

Federica Quijano no tenía una hernia

Tras una batería de exámenes, incluyendo una resonancia con contraste, los médicos descartaron que una hernia estuviera detrás del problema. El origen de su dolencia era una inflamación en los nervios de la médula espinal que conectan con la pierna derecha.

"Al hacer muchos estudios en el hospital, encontraron que no era una hernia. Era inflamación en todas las líneas de nervios de la médula que van a la pierna derecha", explicó.

Además, su cuerpo presentaba una intensa reacción ante una proteína anormal producida en la médula ósea. Para confirmar esta sospecha, le realizaron análisis de sangre.

"Me hicieron una punción en la médula, me sacaron varios frascos de líquido. Mi cuerpo estaba peleando contra una proteína que se había formado allí, una proteína que incluso podía transformarse en cáncer. No era una infección viral ni bacteriana", detalló la cantante.

El diagnóstico: Gammapatía monoclonal

Finalmente, los especialistas le diagnosticaron una enfermedad llamada Gammapatía monoclonal, una afección en la que aparece una proteína atípica en la sangre, producida en la médula ósea. Aunque en muchos casos no genera complicaciones, puede evolucionar hacia trastornos más graves, como ciertos tipos de cáncer, por lo que requiere monitoreo y tratamiento.

Actualmente, Federica se encuentra bajo supervisión médica y ya inició un tratamiento periódico. "En 15 días me vuelven a hacer otro tratamiento, en 15 días otro, y en seis meses uno más. Esperamos que, con las pruebas de sangre, mi cuerpo quede limpio", compartió.