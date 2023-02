Feministas reivindican a Yoko Ono a sus 90 años

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La historia dice que Yoko Ono escribió en el techo de una galería la palabra "Sí", que sólo podía leerse subiendo a una escalera y ocupando una lupa.

El mensaje positivo fue un bálsamo para John Lennon en 1966, que comenzó a enamorarlo, pero lo principal es que era muestra de una artista conceptual japonesa alejada de los convencionalismos y que, al paso de los años, la colocaría entre las más interesantes de todos los tiempos.

Yoko, que hoy cumple 90 años de edad, es feminista sin decirlo abiertamente. Pero en colaboración con el exintegrante de The Beatles, logró ser foco en esa lucha por medio de varios actos que, para muchos, eran únicamente loqueras.

Aún ahora existe un video de una presentación televisiva de Lennon y Chuck Berry interpretando "Johnny B Goode", en el que ella comienza a gritar y alguien desde la consola de control le apaga el micrófono, sin que ella se de cuenta. "La reunión de tres genios; Lennon, Chuck y quien apagó el micrófono", se lee en el video.

En 2016, durante una visita a México, la artista externó a Forbes su preocupación por un mundo violento que, consideraba, era provocado por una mala comunicación entre hombres y mujeres.

"La solución ante esto es a través del empoderamiento de la mujer. Y a lo que me refiero es a que el poder llegue a las mujeres para compartirlo con los hombres, no para quitárselo", explicó.

A mediados de los 60, antes de conocer a Lennon, realizó un performance en que invitaba a los espectadores a subir al escenario y, con tijeras, ir arrancando girones de su ropa hasta quedar desnuda.

La idea en ese momento era demostrar que una mujer quedaba a merced del deseo de las personas, sin poder hacer nada.

Así que con ese antecedente, mezclado con lo antijaponés de la postguerra y luego por ser la mujer que alejó a Lennon de su entonces esposa, Yoko fue vapuleada en Estados Unidos y de ahí al resto del mundo.

El "pecado" de Yoko Ono

Su gran pecado por casi cinco décadas fue ser señalada como la culpable de la separación del cuarteto de Liverpool. La idea machista de que una mujer provoca pleitos circuló desde los 70, hasta que recientemente la serie documental "Get Back" de Peter Jackson, confeccionada con videos de la época, demostró que siempre fue bien recibida por los demás integrantes quienes, con sus propios egos en juego, comenzaron por si solos a marcar distancia entre ellos.

"Vi cientos de horas de grabación y en ningún momento la vi imponerse, era una presencia buena", dijo en su momento Jackson en una entrevista al programa 60 minutos.

"Van a decir que nos separamos porque ella se sentó en un amplificador", bromea en algún instante Paul McCartney durante las sesiones de grabación, en las cuales también está presente su esposa Linda.

Un día Yoko, sabedora de que nadie podía obligarla a nada y también empujada por su timidez, recibió a un compositor envuelta en una bolsa negra. La decisión era porque no quería verlo de frente. El visitante no hizo aspavientos y charló sin problema.

De ahí salió la idea de repetir eso, pero en conferencia de prensa, con Lennon. Después vendría su cuerpo desnudo en el álbum "Two virgins" y la persecución de la que fue objeto la pareja relatada en "La balada de John y Yoko".

Ahora Yoko dice que la mejor manera de darle poder a la mujer es ponerla en posición de tomar decisiones y que estas permeen a los demás.

"Esa es la forma en la que las mujeres pueden contribuir hacia una sociedad más pacífica", considera. Algo que ha hecho toda su vida.