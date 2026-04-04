FILMA EN CDMX "DE NOCHE"
EL ACTOR GRABA EN CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CINTA QUE JOAQUÍN PHOENIX ABANDONÓ, AL LADO DE DANNY RAMÍREZ
CIUDAD DE MÉXICO,- Mientras la mayoría de personas está descansando, Pedro Pascal está trabajando en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.
El actor de "The Mandalorian" se encuentra rodando la cinta "De noche", al lado de Danny Ramírez.
En esta ocasión el personaje del actor chileno sale de un comercio, cruza la calle y levanta unas monedas.
Pascal y Ramírez encabezan esta película dirigida por Todd Hynes ("Mi historia sin mi" y "Lejos del cielo"), interpretando a dos hombres gay que en los años 30 deben huir a México.
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De noche se filmará, de acuerdo con integrantes de la producción, una buena parte en la capital nacional.
El rodaje arrancó en Cananea, Sonora, porque era lugar que permitía tener tomas con grandes paisajes, semejantes a lo que podía observarse en Los Ángeles de principios del siglo 20, donde se desarrolla la historia.
Ivonne Fuentes, la diseñadora de producción de la cinta, quien en México ha colaborado en filmes como "Heroico" y "Mano de obra", fue quien recomendó la ciudad norteña a la producción, que quedó encantada.
"De noche" es la cinta que hace dos años abandonó de improviso Joaquín Phoenix ("Guason") sin explicaciones de por medio y a unos días de comenzar rodaje en Guadalajara.
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