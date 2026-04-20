Fiscalía de Los Ángeles revela causas de muerte de Celeste Rivas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Tras la

contra el rapero

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por la muerte de la joven Celeste Rivas, nueva información ha sido revelada por las autoridades.La tarde de este lunes, lade Los Ángeles dio a conocer los resultados de la autopsia practicada a los restos de la joven, los cuales confirman como causa del deceso: homicidio con un instrumento filoso.El caso, se remonta a septiembre del 2025, cuando la policía del condado encontró un cuerpo enal interior de un, propiedad del rapero. Sin embargo, los documentos indicaron como fecha de la muerte el 23 de abril del 2025; es decir, varios meses antes del descubrimiento.De acuerdo con información publicada por, los reportes también indican que no fue hasta eldel mismo año cuandohabría tomado la decisión de mutilar el cuerpo y colocarlo dentro de bolsas negras.Por esos mismos días, destaca la, el intérprete de "Here With me" realizó un misterioso viaje a una zona remota de Santa Bárbara, lo que despertóEl tiempo que Rivas permaneció al interior del vehículo aceleró el proceso delo que hizo sumamente difícil la realización de losy la reconstrucción de los hechos.Pero el caso no acaba aquí. El jefe de la policía de Los Ángeles,, afirmó que existen indicios de una relación entre el acusado y la víctima, por lo que, además de asesinato en primer grado,también está siendo acusado de actos lascivos contra una menor de edad.Por si esto fuera poco, se han señalado como: acecho, beneficio personal y presunto asesinato de un testigo vinculado a una investigación, lo que podría llevar al cantante a unao; incluso, laPor su parte, ladel cantante ha rechazado las acusaciones y sostiene que "él no fue la causa de su muerte".fue arrestado el pasado jueves 16 de abril y permanece bajoy sin derecho a fianza.