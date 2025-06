Florinda Meza confiesa rechazo a hijos de Chespirito

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Roberto Gómez Bolaños cortejó durante cinco años a Florinda Meza, no hubo romance en un primer momento porque él estaba casado con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos; la perseverancia de Chespirito dio frutos, pues finalmente Florinda lo aceptó como pareja, aunque para ella el pasado de su gran amor era "un defecto".

Tras el estreno de la serie "Chespirito: sin querer queriendo", las historias que rodearon a Roberto Gómez Bolaños se están desempolvando, entre ellas la de su romance con Florinda, a quien el actor y productor admiró desde que la conoció.

En varias entrevistas, Chespirito elogió a Florinda, quien comenzó a trabajar con él haciendo varios personajes en "El Chapulín Colorado", ella también lo admiraba, pero cuando tocaba hablar cosas de familia, el panorama no era de color de rosa.

Para Florinda Meza, el gran "pero" de Roberto Gómez Bolaños fue su familia, sus seis hijos y su esposa, así se lo confesó al propio productor en 2004, cuando ambos fueron entrevistados en el programa chileno "Pasiones".

"Él tenía siete grandes defectos, seis hijos y una esposa", expresó Florinda.

"¿Cómo defectos?, si fue maravilloso", dijo Roberto con expresión incrédula y de incomodidad, a lo que Florinda respondió: "Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto".

Meza reconoció que tuvo que hacer muchos esfuerzos y aseguró que Chespirito era un hombre "muy infiel", que le era muy infiel a su esposa Graciela.

"Muy, muy infiel, entonces, como andaba con tantas, pues yo no quería ser una más en su lista, por eso me negué siempre", dijo.

Florinda recordó que Chespirito siempre le decía que ella era su mujer ideal, y al pasar del tiempo lo pudo comprobar.

La pareja, que no tuvo hijos, admitió que no pasaba ni un día sin que se dijeran lo mucho que se querían, Florinda despertaba a Roberto Gómez y eso, para él, era "un dulce despertar".

La actriz de 76 años aceptó la condición que Roberto Gómez le puso: no tener hijos.

Ella recordó lo que Chespirito le dijo al respecto: "Yo adoro a mis hijos, pero tener un hijo de mi gran amor, no quiero verme en el peligro, en el riego, de amarlo más que a mis propios hijos, no quiero estar en... lo sentiría y no me lo perdonaría, el sentimiento de culpa no me dejaría vivir".

Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014 en Cancún; a 11 años de su muerte, los hijos del cómico lanzaron su biografía en serie, proyecto en el cual no fue tomada en cuenta Florinda Meza, quien se ha lanzado en contra de la bioserie, pues asegura que está llena de mentiras e imprecisiones.