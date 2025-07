Florinda Meza critica serie de Chespirito por tergiversar la verdad

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Horas antes de que el quinto capítulo de "Sin querer queriendo", la serie que retrata la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" se estrenase, Florinda Meza publicó un mensaje, a través del que asevera que la producción de Max cuenta con una serie de inconsistencias que tergiversarían la realidad de cómo surgió "El chavo del 8", además, niega ser la antagonista de la historia, como hasta ahora se ha retratado.

Desde que la serie se estrenó, la audiencia ha mostrado gran interés en conocer la historia detrás de los personajes de "Chespirito" y, especialmente, una especie de animadversión en lo tocante a la relación extramarital que el comediante sostuvo con Florinda Meza.

Pese a que era de conocimiento público el hecho de que, cuando comenzaron su romance, "Chespirito" seguía casado con Graciela Fernández, el impacto que, hoy, tienen las redes sociales han reflejado el repruebo que el público siente por cómo la pareja hizo las cosas.

El "hate" que la actriz ha recibido en sus cuentas oficiales ha sido tal, que tomó la decisión de restringir que sus publicaciones puedan ser comentadas por sus seguidores, que no se cansan de compararla con Ángela Aguilar.

Y, ahora, a sólo unas horas que Max subiera el quinto capítulo de la serie, Florinda compartió una publicación con el objetivo de aclarar que, no todo lo que se dice en "Sin querer queriendo" está apegado a la verdad.

Meza expresó que el programa de "El chavo del 8" no surgió como se cuenta en la serie, en donde se plantea que fue una idea que Gómez Bolaños creó, luego de que "el profesor Jirafales" dejara el show, por una mejor oferta de trabajo, sino que era un personaje que, de hecho, ya había aparecido en pantalla.

"'El chavo' si surgió de una adversidad, pero nació diferente, ante la inminente partida de Rubén, Roberto tuvo que inventar algo, mientras lo hacía, decidió echar mano de un sketch que había funcionado, sobre un niño y un vendedor de globos", escribió.

La aceptación del personaje, en su segunda aparición en TV -como ella relata-, generó que "Chespirito" pensara en una situación en la que "Chavo" interactuara con más personajes, los cuales formarían parte de su vida cotidiana.

De esa manera, Meza argumentó que, a pesar de que la serie, producida por dos de los hijos de su marido; Paulina y Roberto, trate de retratar los hechos de forma distinta, ella se encargará de aclarar, o desmentir, las inexactitudes que se expongan.

Afirmó que, más que hacerlo por ella o para limpiar su imagen, es para ver por el legado del trabajo de "Chespirito", aunque no perdió de vista de que es consciente de que está siendo retratada como la mala de la historia, pero no se da por aludida.

"Los programas traspasaron el tiempo y el espacio, por eso siguen vigentes y, por eso, son un tesoro para la cultura latinoamericana, por eso es tan importante preservarlo, son parte de nuestras vidas; dañar eso, es dañarnos a nosotros mismos...

"Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí; aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos de 'El chavo' eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: 'la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena', tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio los daña a ustedes", ahondó.