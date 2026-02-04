Fortnite desata furor con segunda parte de "Kpop Demon Hunters"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Sin duda, uno de los lanzamientos de Epic Games que dio de qué hablar durante el 2025, fue la colaboración inspirada en la película de Netflix "Kpop Demon Hunters", donde miles de fanáticos pudieron obtener las skins de "Rumi", "Mira" y "Zoey", además de los miembros de la banda "Saja Boys".

Tras el éxito de este crossover y en la recta final de la competencia por el premio Óscar a Mejor Película Animada, Las Guerreras del K-Pop regresarán a Fortnite con una segunda parte que incluirá nuevas skins y un inesperado giro, tal como se muestra en la cinta.

¿Cuándo salen las nuevas skins de "K-pop Demon Hunters" en Fortnite?

Por medio de un épico video, Epic Games confirmó que la segunda parte de "K-pop Demon Hunters" llegará el próximo viernes 6 de febrero a la tienda de Fortnite, donde los fans podrán comprar las skins de las "Huntr/x" en su versión "Golden" con los icónicos trajes blancos con dorado, los cuales se venderán en lote con nuevos gestos o por separado.

Asimismo, en el clip de revelación se observa a "Jinu", el líder de los "Saja Boys" en versión demonio y su skin también podrá adquirirse con un lote propio con algunos accesorios.

Cabe mencionar que uno de los rumores que tomó relevancia entre los internautas es que otra de las figuras que se añadirán es "Derpy", el felino demoníaco que acompaña a "Rumi".