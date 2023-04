Fotos virales de Salma Hayek y Ricky Martin de hace 30 años

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Ricky Martin es uno de los cantantes más famosos y queridos del mundo. Nacido en Puerto Rico, recibe el amor de fanáticos y famosos de distintos países, en donde está México por supuesto. Si bien vive en Estados Unidos Hace años, cada vez que se presenta con conciertos en otras latitudes, agota entradas.

Justamente en Estados Unidos también vive Salma Hayek hace varios años, quien no olvida nunca sus orígenes. La actriz también ha adquirido fama mundial producto de los trabajos de cine que ha hecho a lo largo de los años. Pero lo que pocos saben es que se conocen hace muchos años y hay registro de ello.

En un programa de TV, la actriz de "Frida" no tuvo pudor en bailar en vivo mientras Ricky Martin cantaba "María" y el momento causó sensación en un episodio que data de 1996. Sin embargo, no fue la primera vez que protagonizaron un momento público que dio que hablar, de hecho, hay fotos de años atrás.

Puntualmente de 1994 porque Ricky Martin y Salma Hayek fueron los protagonistas de una candente y divertida producción de fotos. Ambos, en esos tiempos, eran dos sex symbols latinos y fueron el rostro de una producción de fotos que se hizo en las calles de Los Ángeles. Allí lucieron espléndidos, como lo hacen hasta hoy, como si los años no pasaran.En las fotos que circulan en Instagram, se los ve abrazados, ambos sonríen y parecen disfrutar la vida. Detrás de ellos se observa el famosísimo cartel en el que se lee el nombre de "Hollywood". En aquel momento, dado la química que mostraron en la producción de fotos que hicieron, circularon fuerte los rumores de romance. Cabe recordar que en ese momento, Salma Hayek no estaba casada con su actual marido y sobre el cantante no había rumores sobre su homosexualidad, algo que blanqueó muchos años después.