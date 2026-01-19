Fracasa marcha para exigir precios justos en concierto de BTS

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- Las y los seguidores de BTS, la banda surcoreana, conocidos como ARMY, convocaron a una marcha pacífica que partiría del Metro Cuauhtémoc hacia las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ubicadas en la colonia Doctores, con el objetivo de exigir transparencia en los precios de los boletos.

Sin embargo, la convocatoria no tuvo la respuesta esperada. Desde primeras horas del día, únicamente alrededor de cuatro fans ingresaron a las oficinas del organismo para solicitar que se transparentaran los costos de las entradas, el mapa de asientos, los cargos por servicio y el contenido de los paquetes VIP.

El fracaso de un movimiento

A través de redes sociales, el grupo de Facebook BTS México Borahae World llamó a reunirse a las 9:00 de la mañana en la Profeco, ubicada en la calle Dr. Carmona y Valle 11, en la alcaldía Cuauhtémoc. No obstante, en el exterior del inmueble no se registró la presencia de seguidores.

La zona mantuvo su actividad habitual: el tránsito vehicular y peatonal fluyó con normalidad en la calle que conecta con la avenida Chapultepec, una de las principales arterias de la capital, mientras que los comercios y puestos cercanos operaron sin contratiempos.

Cerca de las 11:00 de la mañana, Andrea, integrante de ARMY, llegó al edificio gubernamental para esperar a sus amigas, quienes están exigiendo claridad en los precios tanto de este concierto como de futuros eventos. De acuerdo con la fan, los costos anunciados para México resultan poco accesibles.

"Pasa mucho que los precios están excesivamente elevados, se salen incluso de la normativa que nos podríamos permitir en México considerando el salario mínimo, y lo peor es que los precios están altísimos", declaró Andrea a EL UNIVERSAL.

Asimismo, señaló que otra de las principales exigencias es que la mercancía ofrecida sea de mejor calidad. "Ni siquiera los beneficios son equivalentes: tenemos mercancía de mala calidad, una organización deficiente y tampoco hay un lineamiento claro en cuanto a mapas, precios o comisiones por cargo de servicio. Además, quieren aplicar precios dinámicos", agregó.

Durante La Mañanera de este lunes, Iván Escalante, titular de la Profeco, informó que el organismo ha recibido más de 4 mil 476 quejas relacionadas con este caso. Asimismo, aseguró que se dará seguimiento a las peticiones de los fans.

Hasta el momento ya Ticketmaster reveló el mapa y el acomodo que tendrá el escenario en el Estadio GNP Seguros.

La agrupación conformada por Kim Nam-joon, (RM), Kim Seok-jin, (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jung-kook (Jungkook), darán su show este próximo:

7 de mayo

9 de mayo

10 de mayo

La preventa Weverse comenzará este jueves 22 de enero a las 9:00 de la mañana, mientras la venta general se realizará el sábado 24 a la misma hora.