Fracasa marcha por precios justos en concierto de BTS

Las y los seguidores de BTS, la banda surcoreana, conocidos como ARMY, convocaron a una marcha pacífica que partiría del Metro Cuauhtémoc hacia las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ubicadas en la colonia Doctores, con el objetivo de exigir transparencia en los precios de los boletos.

Sin embargo, la convocatoria no tuvo la respuesta esperada. Desde primeras horas del día, únicamente alrededor de cuatro fans ingresaron a las oficinas del organismo para solicitar que se transparentaran los costos de las entradas, el mapa de asientos, los cargos por servicio y el contenido de los paquetes VIP.

Los precios estimados para los boletos de BTS en México 2026 varían ampliamente, desde unos $1,900 MXN en zonas generales hasta más de $25,000 - $30,000 MXN para paquetes VIP y experiencias exclusivas, con precios base de boletos de primera categoría rondando los $3,800 - $5,000 MXN,