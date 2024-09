El pasado 6 de septiembre, el comediante Franco Escamilla fue criticado en redes sociales, luego de festejar los XV años de su hija y que usuarios revivieran una publicación del 2012, donde el standupero se burló de las personas con sobrepeso que celebran sus 15 primaveras.

Por medio de la plataforma X, la cuenta @porktendencia compartió el video donde se aprecia a Escamilla bailar con su hija durante su festejo. Aunado a ello, se observa a su esposa y a su otro hijo sumarse a la coreografía.

Sin embargo, usuarios de la red social recordaron cuando en el año 2012 el comediante ofendió a las mujeres con sobrepeso que festejaban dicha celebración.

"Eres tan gorda que en lugar de XV años tuviste XXXL, jajaja (no entendí)", se lee en la publicación del comediante, publicada el 7 de septiembre de 2012.

Franco Escamilla revela que su hija estuvo "recuperándose" tras XV años

No obstante, el comediante rompió el silencio horas más tarde y reveló que su hija Azul "ya está en casa recuperándose".

"FAMILIA: Gracias a DIOS Azulita ya está en casa recuperándose. Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando", expresó Escamilla.

Aunado a ello, agradeció a las personas que le tiraron "buena vibra". "Gracias a los que tiraron buena vibra y a los que no, pues no. Se queda el cm en labores de "limpieza" y a los que quieren guerra, ahorita estoy muy contento, luego los atiendo".

Finalmente, el comediante expresó su agradecimiento al hospital que atendió a su hija y espera "no verlos en un buen rato". "Gracias a la raza del @christusmx por las atenciones y espero no verlos en un buen rato".