"Frankenstein" de Del Toro arrasa en los Óscar 2026 con tres premios

La película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, se colocó entre las producciones más destacadas de los Premios Óscar 2026 al obtener tres estatuillas en categorías técnicas.

El filme fue reconocido por su trabajo visual en Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje y Peinado y Mejor Diseño de Vestuario, consolidando la apuesta estética del director mexicano por una ambientación gótica detallada y una fuerte identidad visual.

Sin embargo, Del Toro no logró llevarse un premio personal en esta edición, pese a competir en categorías como Mejor Guion Adaptado.

Un director con historial ganador

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Aunque en 2026 no sumó premios individuales, Del Toro ya cuenta con un lugar sólido en la historia de la Academia. En 2018, su película La forma del agua le dio dos de los máximos reconocimientos: Mejor Director y Mejor Película.

A estos se suma el Óscar a Mejor Película Animada por Pinocho de Guillermo del Toro, con lo que acumula tres estatuillas personales.

El regreso de un clásico

Frankenstein marca el regreso del cineasta a las historias de monstruos, una de sus obsesiones creativas. La cinta está protagonizada por Oscar Isaac como Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como la criatura, acompañados por Mia Goth y Christoph Waltz.

Tras un estreno limitado en cines en 2025, la película se encuentra disponible a nivel global en Netflix.

Con este nuevo reconocimiento, Del Toro reafirma su sello: un cine donde lo fantástico no solo se ve bien, sino que también se siente.

Frankenstein

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