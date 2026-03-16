SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS
ATMÓSFERA MULTICOLOR Y ESTUPENDO AMBIENTE
Galeria
Selma Launonen Anaya festejó sus 15 años con una estupenda celebración.
Con su mamá, Lorena Anaya Parodi recibieron a los invitados.
Transformaron el Salón Rojo de La Loma Club de Golf con una serie de elementos multicolores que agradaron a la selecta concurrencia.
Ahí, los abuelitos de Selma Launonen: José Antonio Anaya y Lula Parodi, así como su tía Daniela Anaya Parodi y seres queridos.
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Además, los grupos de amigos, quienes le expresaron a su gran amiga, los mejores deseos de éxito en los proyectos de su vida.
La atmósfera agradable, plena de sonrisas.
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