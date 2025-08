Frida Sofía conmociona al revelar abuso de su abuelo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tranquila y reflexiva sobre la cama, Frida Sofía volvió a tocar el tema del presunto abuso que sufrió de su abuelo Enrique Guzmán, cuando ella era una niña, después de que varios cibernautas la cuestionaran sobre su no defensa a Sandra Itzel, exesposa de Adrián Di Monte, integrante de "La casa de los famosos", y quien ahora está casado con Nuja Amar, amiga de Frida.

La hija de Alejandra Guzmán pidió no confundir las cosas ni las experiencias, dijo que si creen lo que ha contado sobre el abuso sexual que sufrió de su abuelo Enrique Guzmán, cuando ella era una niña, qué bien, pero no exige que le crean, lo único que busca es que la gente sepa que los casos de abuso dentro de las familias sí pasan, tal como supuestamente le ocurrió a ella con su abuelo.

Fue en abril de 2021 cuando Frida reveló el presunto abuso en una entrevista para el programa mexicano "De Primera Mano", ahí rompió en llanto y relató que Enrique Guzmán la había supuestamente "manoseado" desde que ella tenía cinco años y confesó que sentía miedo de su abuelo y que fue algo que normalizó de niña.

Esa revelación agravó el distanciamiento que tenía con su mamá, la rockera Alejandra Guzmán, quien dijo "meter las manos al fuego" por su padre; hace poco madre e hija se reconciliaron.

Frida Sofía suplica: "¡Los niños no se tocan!"

Frida Sofía, nieta de Silvia Pinal, no desea ser revictimiazada, y recordó que es real que el abuso puede venir de gente muy cercana, como de algún miembro de la familia, como presuntamente le pasó a ella con su abuelo, y alzó la voz, una vez más para decir que "¡los niños no se tocan!".

"Yo no exijo que me crean, si me creen, chingón, pero aquí lo que me importa es que les quede claro que sí pasan cosas y vienen de tus familiares, de los más cercanos a veces y ¡los niños no se tocan!; yo no vengo con una bandera de 'nada más a las mujeres', no ¡los niños no se tocan!", enfatizó.

Recordó que ella tan sólo tenía cinco años cuando sufrió el supuesto abuso.

"Tampoco voy a dejar que me revictimicen y me digan 'dónde están tus pruebas', yo tenía cinco años de edad cuando pasó lo que me hizo mi abuelo".

Frida recordó que en internet hay pruebas de la conducta de su abuelo, quien a lo largo de su vida a repetido ciertos patrones que son una muestra de lo que ella ha dicho sobre él; el rockero de 82 años ha tocado públicamente el cuerpo de su hija Alejandra Guzmán, a quien también besa en la boca; en una entrevista, tocó los pechos de Verónica Castro en pleno programa.

"Ahí hay pruebas, porque la caca flota, si usted pone ahí el nombre de mi queridito abuelito salen conductas y cosas que se repiten de alguien con esas tendencias, entonces dense cuenta de patrones".