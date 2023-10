Frida Sofía publica mensaje en redes tras la boda de Michelle Salas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- El 14 de octubre pasado marcó la celebración de la lujosa boda de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, quien contrajo matrimonio con el empresario Danilo Díaz en una exclusiva finca de La Toscana Italiana. A pesar de la reunión de diversas personalidades para festejar este acontecimiento, las notorias ausencias de la tía de la modelo, Alejandra Guzmán, y de la hija de la rockera,

, siguen siendo tema de conversación.La no invitación a dos integrantes de la familia Pinal han desatado numerosas especulaciones. En el caso de Alejandra, la intérprete de "Yo te esperaba", ha revivido las versiones de conflictos que tendría con la abuela de Michelle, Sylvia Pasquel. Por su parte,, quien había roto su amistad con la hija de Salas tras acusarla de sustraer pertenencias de su abuela, Silvia Pinal, ha agregado aún más capítulos a esta saga de controversias.En medio de esta polémica, Guzmán generó conmoción al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram en la que, junto a la legendaria actriz Pinal, realizaba una seña obscena que sus seguidores interpretaron como una indirecta hacia Michelle o los involucrados en la boda. Sin embargo, a pesar de las supuestas tensiones, Alejandra fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México y expresó emotivas palabras para la recién casada: "La amo y le envío un beso a Michelle, deseo que tenga el día más feliz de su vida. Me alegra inmensamente que esté disfrutando de la felicidad; eso es lo más hermoso de la vida". Lo que parece sugerir que no existen rencores entre ellas.Ahora, la tensión se ha centrado en, quien retomó la atención mediática al compartir mensajes en sus redes sociales que algunos interpretaron como dirigidos a Michelle.La empresaria había mantenido un perfil bajo desde su participación en el reality "Mira quién baila" y su regreso fue inesperado.Uno de sus mensajes en sus historias de Instagram dice: "No es por hablar popó. Pero casi siempre las personas que tienen mala fama, terminan siendo mejores seres humanos que aquellos que se las dan de buena gente".Otro de sus posteos sugiere que el tiempo y la verdad prevalecerán: "Puede que te esté tomando un poco más de tiempo porque no estás mintiendo, estafando, manipulando, utilizando a las personas, ni vendiendo tu alma. Mantén el rumbo. El tiempo llegará pronto".En múltiples ocasiones, Sofía ha enfatizado su aversión hacia las falsas apariencias y la falta de sinceridad, actitudes que públicamente le ha señalado a la hija de "El Sol".Hasta el momento, la famosa no ha hecho comentarios que aclaren o nieguen que sus publicaciones estén relacionadas con su familia.