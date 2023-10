Fuerza Regida cancela concierto en Tijuana tras recibir amenazas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- A pesar del éxito que actualmente disfrutan por su colaboración con Shakira, el grupo de corridos tumbados, Fuerza Regida vive uno de los momentos más preocupantes de su carrera, ya que fueron amenazados, presuntamente, por un grupo delictivo.

De acuerdo con varios medios de Tijuana, este martes apareció una manta en la ciudad en la que advertían a la banda de no presentarse en el Estadio Caliente este próximo viernes, show que tenían programada desde hace meses.En el mensaje, muy parecido al que Peso Pluma recibió hace algunas semanas, les exigen no pisar la ciudad, de lo contrario este concierto será el último de sus vidas y su carrera. Además, la nota estaba firmada con las siglas CJNG, quienes también habrían amenazado a Peso Pluma.A diferencia del intérprete de "Lady Gaga", Fuerza Regida no vaciló ni un minuto y tan solo instantes después de haberse dado a conocer este mensaje, publicaron un comunicado oficial en sus redes sociales, en el que anunciaban que esta fecha quedaba oficialmente cancelada.Sin ahondar en detalles, el grupo reveló que el concierto no se llevaría a cabo, por razones que estaban fuera de su control: "Evento en Tijuana cancelado por razones fuera de nuestro alcance. Muchas gracias Mi Raza", escribieron.