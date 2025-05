Gael García Bernal y Rebecca Hall protagonizan 'The End Of It'

Londres, 06 may (EFE).- El actor mexicano Gael García Bernal y la actriz británica Rebecca Hall protagonizarán 'The End Of It' ('El final de todo'), el largometraje futurista con el que debuta la cineasta española María Martínez Bayona, que empezó a rodarse en abril en localizaciones de las Islas Canarias.

Se trata de una coproducción entre el conglomerado español Mediapro Studio y BBC Film, que anunciaron este martes en un comunicado que el resto del elenco de la cinta se completa con la intérprete sueca Noomi Rapace, la estadounidense Beanie Feldstein y el actor español David Verdaguer, ganador de dos Premios Goya, entre otros.

Las productoras también revelaron que 'El final de todo' se ambientará en un mundo futurista "donde el envejecimiento se puede curar y la muerte ahora es opcional" y la exartista Claire, interpretada por Hall ('Vicky Cristina Barcelona') decide que ha vivido suficiente en su cumpleaños número 250 y quiere terminar con su vida.

Esta decisión vital entrará en conflicto con su esposo (García Bernal), su hija (Rapace) y su asistente de inteligencia artificial (Feldstein) y revela la "humorística complejidad de sus relaciones", añadieron.

Su directora y guionista, María Martínez Bayona, aseveró en la nota que su ópera prima también plantea las siguientes preguntas: "¿Qué significaría seguir viviendo para siempre? y ¿qué significa sentirse vivo?", a las que calificó como "profundamente humanas, contradictorias y también absurdas".

Martínez Bayona es una cineasta española residente en Londres desde 2014, donde cursó el Máster en Dirección de Ficción en la National Film and TV School y su película de fin de grado, 'MIA' se estrenó en el Festival de Cine de Londres (LFF) y ganó tres galardones en los Premios estudiantiles de la Real Sociedad de Televisión (RTS).