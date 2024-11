GALAR DONADOS

MIAMI. - El Festival GEMS, una extensión del Festival Internacional de Cine de Miami (MFF), otorgará este domingo el Premio Light Acting a la actriz canadiense-estadounidense Pamela Anderson y el Premio Precious Gem al actor rumano-estadounidense Sebastian Stan.

Los premios se entregarán en el Auditorio Wolfson del Miami Dade College (MDC) durante unas sesiones de preguntas y respuestas que tendrán l ugar después de las proyecciones de las películas programadas en el festival.

“Pamela Anderson es la esencia misma de un icono. No solo ofrece una interpretación profundamente delicada y vulnerable en ‘The Last Showgirl’, sino que su trabajo aquí es lo mejor de su carrera”, dijo en un comunicado Lauren Cohen, directora de programación del MFF. El Premio Art of Light Award se entrega a actores cuyo trabajo “ilumina con nuevas maravillas” la continua evolución del mundo del cine, indican los organizadores.

La popular estrella de ‘Guardianes de la bahía’, recientemente nominada al premio Gotham, se unirá a una lista de ganadores anteriores que incluye a Alison Brie, Raúl Castillo, Andra Day y Michael Showalter.

A su vez, el actor Sebastian Stan, quien interpretó el papel del joven Donal Trump en la película ‘The Apprentice’, recibirá el Premio Precious Gem, que se entrega a los “artistas únicos cuyas contribuciones al cine son duraderas e inolvidables”. “Estamos encantados de honrar a Sebastian Stan con nuestro prestigioso Premio Precious Gem para celebrar sus impresionantes logros, incluidas sus actuaciones transformadoras en ‘The Apprentice’ y ‘A Different Man’”, dijo Cohen.

La 11 edición del Festival de Cine de Miami GEMS proyectará durante este día ‘The Last Showgirl’, que se estrenó con excelentes críticas en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival de Cine de San Sebastián (España), donde ganó el Premio Especial del Jurado.

Anderson, que recibió el Premio Golden Eye del Festival de Cine de Zúrich (Alemania) por su papel en esta película, estará presente durante la proyección.

‘The Last Showgirl’ se estrenará en Estados Unidos el próximo 10 de enero de 2025 de la mano de Roadside Attractions.