GALILEA MONTIJO ANTI DIETAS

Galilea Montijo es un ícono de la televisión mexicana. Ha sido admirada por su aspecto juvenil y su energía envidiable

A lo largo de los años, ha compartido abiertamente algunos de los secretosde belleza. Una de las claves de Galilea Montijo es priorizar una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y proteínas magras.

Además, se asegura de mantenerse hidratada bebiendo suficiente agua y evitando el consumo excesivo de alcohol y azúcares procesados. “Me he dado cuenta que hacer dieta no es para mí”, dice Galilea Montijo. “El fin de semana me doy mis gustos, pero trato de cuidarme”, comentó el universal