Galilea Montijo difunde spot político en Instagram

A-AA+

Galilea Montijo es una de las mujeres más influyentes del medio del espectáculo. Recientemente, la actriz y presentadora compartió en redes sociales un spot con tintes políticos, aunque no ofreció una declaración más extensa sobre su publicación.

El clip causó polémica, pues en las imágenes se aprecian algunos lugares emblemáticos de la Ciudad de México, entre ellos, el Ángel de la Independencia y la Torre Latinoamericana.

Y es que, aunque no se menciona el nombre de alguno de los militantes del partido Morena o de Claudia Sheinabum, quien se encuentra en la carrera por la presidencia de México, en los últimos segundos del spot se escucha la frase "Con ella, un paso más hacia la transformación".

¿De qué trata el spot compartido por Galilea Montijo?

El pasado domingo, la conductora hizo público el metraje en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 10.1 millones de seguidores. "#SiesEllaSomosTodas", fue el breve mensaje con el que acompañó el post.

El video hace referencia a temas de interés social. "Un paso más para garantizar el acceso a la educación, para cuidar el planeta, para luchar contra las violencias", se escucha en el spot.

Seguido, se incluye la frase "Un paso más para garantizar el acceso a la salud, para sentirnos más tranquilos, para seguir defendiendo nuestros derechos". Y, sin menos ni más, la publicación de la famosa alcanzó cerca de 18 mil 500 reacciones y pocos comentarios, mismos que fueron deshabilitados.

No es la primera vez que artistas e influencers se ven involucrados en la difusión de propaganda política. En muestra abiertamente sus intereses políticos. Hay que recordar que, en julio del 2022, varias personalidades promocionaron al Partido Verde Ecologista de México en plena veda electoral y fueron sancionadas con multas.