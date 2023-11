Gerard Piqué habla sobre su separación de Shakira

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Después de dar por terminada su relación con de Gerard Piqué, en medio de varios rumores de infidelidad, Shakira decidió hablar al respecto muy a su manera.

La cantante escribió varias canciones, algunas de ellas más polémicas que las anteriores, en las que no solo daba detalles de su vida junto al futbolista, también confirmaba lo que el mundo entero venía diciendo: Piqué la habría engañado con una joven 20 años menor que ella, Clara Chía.

El mundo, entonces, se dividió en dos equipos, unos que apoyaban a la colombiana y otros que daban su voto al español; pero mientras todo esto ocurría, el exjugador del Barcelona se mantuvo en completo silencio, hasta ahora.

En una reciente entrevista que ofreció a la radio catalana RAC1, Piqué reveló que por su propia salud mental decidió hacer caso omiso a lo que se decía el público y la prensa española, así como los usuarios de las redes: "Si yo hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada", dijo.

Además, mandó un mensaje a todos los que tomaron partido sobre su vida privada, ya que, explicó, no conocen lo que pasó en realidad: "la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado y no quiero que salga, porque es privado y es mío", agregó.

Sobre si alguna vez dará su propia versión de lo que ocurrió con la madre de sus hijos, el español fue tajante al expresar: "Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré", finalizó.