GERSON LEOS, TECLADISTA DE BANDA MS FALLECE A LOS 36 AÑOS

Hace unas horas se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Gerson Leos, tecladista de la Banda MS, noticia que fue confirmada por la propia agrupación a través de sus redes sociales. En el mensaje, la banda expresó su profundo pesar por la pérdida de uno de sus integrantes y destacó su calidad humana y musical.

Mediante una publicación en Instagram, la Banda MS compartió un emotivo mensaje acompañado de una fotografía, en el que resaltaron el legado artístico de Gerson Leos, así como la cercanía que mantenía con sus compañeros y con todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado.

"Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino. De parte de toda la Banda MS y la familia Lizos. Descanse en paz", escribió la agrupación.

De acuerdo con los primeros reportes, el músico sufrió un desvanecimiento repentino mientras participaba en un partido de béisbol en el Club Deportivo Sarabia, ubicado en Mazatlán, Sinaloa. El encuentro formaba parte del Torneo Deportivo de Bandas, una convivencia organizada para fomentar el deporte entre músicos de distintas agrupaciones locales.

