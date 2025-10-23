Gloria Trevi narra con lágrimas la historia de su hija Ana Dalay

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Gloria Trevi no contuvo las lágrimas al recordar a Ana Dalay, su hija nacida en 1999 y que falleció misteriosamente días después, la cantante de 57 años estrenó su documental "La Trevi Sin Filtro", donde habló, entre otras cosas, del tortuoso capítulo de la pérdida de su bebé.

Ana Dalay es la primera hija de Gloria Trevi y del productor Sergio Andrade, la niña nació el 10 de octubre de 1999 en Río de Janeiro, Brasil, donde la pareja se encontraba prófuga de la justicia.

La bebé falleció aproximadamente a las cuatro semanas de nacida, el 13 de noviembre de 1999, su muerte ocurrió en medio de un contexto complicado con investigaciones por delitos graves contra Gloria y Sergio.

Una de las versiones, contada por la propia cantante, indica que Andrade impidió que Ana Dalay fuera llevada al hospital y ordenó mantener en secreto el fallecimiento. La cantante de zapatos viejos recibió la noticia del fallecimiento cuando la niña ya estaba sin vida, lo que le causó un trauma muy fuerte.

Existe un misterio en torno al paradero del cuerpo de Ana Dalay, ya que según versiones se habría enterrado en un lugar improvisado y luego trasladado sin conocimiento de la cantante.

Gloria Trevi ha declarado públicamente sentir un profundo dolor por la pérdida de su hija y la falta de claridad sobre lo ocurrido. Tras lo ocurrido con Ana, la cantante tuvo dos hijos, Ángel Gabriel y Miguel Armando.

¿Qué ha dicho Gloria Trevi sobre la muerte de su hija?

A casi 26 años de la muerte de Ana Dalay, Gloria Trevi la sigue recordando con mucho cariño, durante la presentación de su documental en México, dijo entre lágrimas:

"Yo celebré el 10 de octubre, 26 años de que ella está en mi existencia, porque no es que se haya ido y haya desaparecido de mi vida", expresó.

Para Gloria la muerte de un hijo no se supera, sin embargo, la pérdida de Ana Dalay le abrió los ojos, así lo dijo ante los medios:

"No creo que haya una madre que haya perdido un hijo y te diga que lo superó, no se supera, pero yo sigo adelante porque siento dentro de mí que ella me abrió los ojos y que lo hizo para que yo fuera feliz", expresó.

Mientras Gloria Trevi estaba encarcelada en Brasil y se supo de su segundo embarazo, también se dieron a conocer detalles sobre la muerte de Ana Dalay.

Se supo que Trevi tuvo una hija en el hospital público Miguel Couto, allí se encontró la ficha de la paciente Gloria de los Ángeles Treviño (su verdadero nombre), embarazada de 39 semanas, que dio a luz a una niña de 2.970 kilos y 47 centímetros el 10 de octubre de 1999, Trevi salió del hospital dos días después.

En diciembre de 2001, Trevi habló en entrevista de su sentir tras la muerte de su hija y cómo estaba viviendo, ahora en prisión, su segundo embarazo.

"Mi primer embarazo era todo ilusión, me alimentaba bien, podía comer bastante fruta, verdura, leche, frijoles, todo lo que recomiendan", dijo.

Gloria admitió que su primer embarazo le dio mucha ilusión, fue una experiencia bonita a comparación del segundo que le tocó vivir estando presa.

"Soy sincera —continúa—, no tuve mucho cuidado al principio porque ni sabía, fue mucho más feliz, tranquilo y saludable, creyendo mucho en el futuro, fue bonito para mí. La diferencia con éste es la incertidumbre".

A la intérprete de "Me siento tan sola" y "Con los ojos cerrados" le daba miedo pensar en qué pasaría cuando naciera su hijo, pues su familia la cuestionaba a quién se lo entregaría.

"Ustedes no saben lo que es perder un hijo y pensar que pueden quitarte otro", reflexionó preocupada.

Gloria, de entonces 33 años, temía que su segundo hijo, llamado Ángel, también muriera, así lo soñó en la cárcel.

"Hoy en la noche desperté llorando porque estaba soñando que el bebé se moría en mi estómago, porque estoy en un lugar que un hospital está a 45 minutos, entonces me dijo el doctor que el bebé está sentadito, y si no se voltea tendrá que ser cesárea, porque sería muy peligroso que (el parto) sea normal".

En 2002, Trevi aseguró que el cuerpo de Ana Dalay, la hija que tuvo con Andrade, fue arrojado a un caño por la bailarina argentina Liliana Soledad Regueiro, una de sus coristas.

La argentina, por su parte, afirmó que Gloria Trevi se negó a llevar a la niña a un hospital y que Andrade fue el que ordenó que el cuerpo fuese escondido en las afueras de Río de Janeiro.

Gloria Trevi fue encarcelada en Brasil en el año 2000 tras ser acusada en México de corrupción de menores. Los cargos estaban relacionados con el llamado "clan Trevi-Andrade", en el que su entonces mánager, Sergio Andrade, abusaba y explotaba sexualmente a jóvenes aspirantes a artistas.