COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

EMOTIVA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MÉDICO

Por Redacción PULSO

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A

El Colegio de la Profesión Medica de San Luis Potosí, que preside la Dra. Elvia Torres Mata, celebró el Día del Médico con dos eventos para conmemorar tan importante fecha.

El primero tuvo como escenario el Auditorio de la Facultad de Medicina de la UASLP , por ser el Alma Mater de las Generaciones de Médicos Egresados que recibieron  en el transcurso de la ceremonia reconocimientos por 25 y 60 años de ejercicio profesional

El evento fue presidido por el Dr. Ismael Herrera Benavente, Director de la Facultad de Medicina; Dra. Ma. Elvia Torres Mata, Presidenta del CPM; Dr. Virgilio Escalante Silva, Padrino de la Generación 2000; Dr. Javier Alonso Pinedo Onofre, Representante de la Generación 2000; Dr. Fernando Ramírez Andrade, Representante de la Generacional 1965; quienes hicieron uso de la palabra  respectivamente con mensajes de exaltación de la profesión médica , la participación de los médicos en el sistema de de salud  de nuestro estado y por  los reconocimientos de que son objeto. 

Durante el mismo se develó la placa conmemorativa  de agradecimiento  de la  Generación 1984, representada por la Dra. Ma. Elvia Torres Mata. 

La segunda parte de esta celebración fue la Tradicional Cena Baile, que reunió en un ambiente de alegría y feliz  convivencia a las médicas y los médicos  integrantes del Colegio de la Profesión Médica, quienes compartieron anécdotas de sus tiempos estudiantiles, experiencias  profesionales y proyectos futuros. 

