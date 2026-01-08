logo pulso
REAFIRMAN AFECTOS

REAFIRMAN AFECTOS

GOLDEN GLOBES, CÓMO VER LA CEREMONIA EN VIVO

Por Redacción

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
GOLDEN GLOBES, CÓMO VER LA CEREMONIA EN VIVO

Los Golden Globes 2026 vuelven a colocarse como el primer termómetro de la temporada, ese momento en el que Hollywood ensaya lo que podría repetirse rumbo a los Oscar. Aquí te contamos cuándo, cómo y dónde seguir la entrega sin perder detalle.

La edición 83 de los Globos de Oro llega con un mapa claro de contendientes. "One Battle After Another" (Una batalla tras otra) encabeza las nominaciones en cine con nueve menciones, mientras que en televisión la tercera temporada de "The White Lotus suma" seis. Para México, el nombre es Guillermo del Toro, con "Frankenstein" compitiendo en categorías clave de Película y Dirección.

Este año habrá ausencias notables: Cynthia Erivo no asistirá por compromisos teatrales en Londres, aunque su trabajo en "Wicked: For Good" sigue entre lo más comentado.

La cita es domingo 11 de enero de 2026. Como desde 1961, la ceremonia se realiza en el Beverly Hilton Hotel, uno de los escenarios más emblemáticos del glamour hollywoodense.

Horarios en México:Inicio: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Duración aproximada: 3 horas

Final estimado: 22:00 horas

Dónde ver los Golden Globes 2026 en vivo

Televisión de paga: TNT

Streaming: HBO

