Gómez Mont aclara que celebró acuerdo reparatorio por 13.5 mdp

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL). - La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, afirmó que es falso que se haya solicitado prisión preventiva en su contra y aclaró que celebró un acuerdo reparatorio con la FGR por 13.5 millones de pesos.

Como había informado ya esta casa editorial, fuentes consultadas señalaron que no se ha solicitado la prisión preventiva por los supuestos delitos de "lavado" de dinero y delincuencia organizada, por una defraudación fiscal de 3.6 millones de pesos que corresponden al ISR de 2017.

Además, aclararon que Gómez Mont tiene en su contra cuatro órdenes de aprehensión; tres por defraudación fiscal y otra por lavado de dinero.

"En una está por un delito de prisión preventiva oficiosa, 'lavado' de dinero; es la única orden que viene emparejada la prisión preventiva, las otras no se solicita prisión preventiva, para que se solicite prisión preventiva, la persona tiene que ir ante el juez de control a su audiencia inicial y si se le vincula a proceso ahí se le hace la imposición de la medida, no con la orden de aprehensión", explicaron fuentes cercanas de la presentadora.

En su comunicado, la presentadora indicó que fue el 30 de noviembre de 2018 cuando celebró un Acuerdo Reparatorio de impuestos ante la Fiscalía General de la República (FGR), en donde realizó un pago de 13.5 millones de pesos.

Por último, aseguró que continuará con su defensa ante instancias judiciales.