El legado de Valentino Garavani en la moda

El legado de Valentino Garavani en la moda

Grecia Quiroz dispuesta a ser investigada por el caso Carlos Manzo

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, se pronuncia abiertamente a ser examinada por la fiscalía en relación al caso de su esposo Carlos Manzo.

Por El Universal

Enero 19, 2026 08:50 p.m.
Grecia Quiroz dispuesta a ser investigada por el caso Carlos Manzo

URUAPAN, Mich., enero 19 (EL UNIVERSAL).- Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, mencionó durante una conferencia de prensa que ella "no tiene ningún problema" en ser investigada por el homicidio de su esposo Carlos Manzo.

En un video difundido por la agencia Quadratín Michoacán, se observa a Quiroz referirse a "una persona" que señaló que la alcaldesa debería ser la primera en ser examinada.

Pese a que Grecia calificó los señalamientos como "absurdos", mantuvo su apertura a las investigaciones por parte de elementos de la fiscalía.

Recordó que ella autorizó la revisión de su dispositivo móvil personal para identificar a las personas del grupo de WhatsApp del que se sospechaba, había salido información para dar con el paradero del exalcalde.

Por los hechos recalcó: "Si yo hubiera estado junto a él, yo hubiera dado mi vida por él."

Para finalizar, pidió a la persona que la señaló para ser investigada que también esté abierta a colaborar con las autoridades por las "plazas que vendió y que sabemos por quién es mandada", así como también invitarla a no colgarse del Movimiento del Sombrero y concentrarse en su trabajo.

