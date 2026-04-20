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Grupo Firme anuncia concierto en Estadio GNP Seguros CDMX

La preventa de boletos iniciará el 29 de abril para clientes Banamex y el 30 para el público general.

Por El Universal

Abril 20, 2026 07:52 p.m.
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Grupo Firme anuncia concierto en Estadio GNP Seguros CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- La Ciudad de México se prepara para el regreso de una de las bandas más populares dentro de la música regional: Grupo Firme.

Grupo Firme anuncia concierto en Estadio GNP Seguros

Esta tarde, la agrupación liderada por Eduin Caz anunció que el próximo 17 de julio ofrecerán un nuevo concierto en la capital mexicana como parte de su gira "La última peda 2026", con la que ya han recorrido países como Colombia, Chile, Bolivia y Guatemala.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales del grupo y, minutos más tarde confirmada por OCESA: "¡Y puro Grupo Firme! La Última Peda 2026 tirará el Estadio GNP Seguro".

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Objetivo de romper récords en Estadio GNP Seguros

Sin embargo, más allá de la fiesta, los músicos llegarán a este escenario con un objetivo claro: desafiar sus propios límites y romper el récord que ellos mismos impusieron.

Y es que, Grupo Firme ya tiene el título de la agrupación de música mexicana con más fechas en el recinto. Hasta el momento ha sumado siete conciertos que dejaron huella entre sus seguidores.

Este logro no es menor, ya que los mexicanos se encuentran por debajo de Shakira, quien alcanzó 11 presentaciones en el mismo lugar, como parte de su gira "Las mujeres ya no lloran". Asimismo, emparejarán la marca que Bad Bunny impuso el año pasado con ocho presentaciones.

Aunque el concierto se anunció hace apenas unas horas, la emoción de los fans ya se ha hecho presente y se espera que los boletos se agoten en cuestión de minutos.

Según la información compartida por la promotora, la venta de entradas se realizará por fases. La preventa para clientes Banamex arrancará este próximo 29 de abril en punto de las 14:00 horas, mientras que la venta al público en general ocurrirá un día después (30 de abril).

A punto de cumplirse dos años de su inauguración, el Estadio GNP Seguros se ha convertido en el escenario más importante del país, pues ha recibido a estrellas de la talla de Paul McCartney, AC/DC, Oasis, Luis Miguel y Shakira.

Algunos, incluso, han dejado huella en el recinto al ofrecer pequeñas residencias.

Ellos son los que tienen récords de presentaciones:

- Shakira, con 11 presentaciones

- Bad Bunny, quien suma ocho conciertos

- Grupo Firme, con ocho shows confirmados

- Harry Styles, quien recientemente anunció seis presentaciones como parte de su "Together, togheter tour"

- RBD, también con seis conciertos

- Zoé, cinco presentaciones consecutivas

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