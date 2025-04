Grupo Firme le dice "no" a los narcocorridos

"Nos ha ido muy bien cantándole al amor y no tenemos por qué cambiarlo", declaró Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, al abordar el tema de los narcocorridos durante una conferencia de prensa realizada este lunes en la Ciudad de México.

El grupo, creada por Jairo Corrales y Eduin Cazares en la ciudad de Tijuana, Baja California, en 2014, dejó clara su postura: aunque reconocen el auge de los corridos en general, no comparten la tendencia de promover violencia en sus letras.

"La música es amplia. Hay canciones para amar, para sufrir, para reclamar... todos los géneros tienen un lugar, pero nosotros elegimos uno distinto", dijo Caz.

Grupo Firme también celebró la iniciativa México canta y encanta, presentada por la presidenta de México, que busca impulsar el talento musical joven tanto en el país como entre comunidades migrantes en Estados Unidos. El proyecto busca alejar a la juventud de entornos de violencia mediante la música.

"Para mí es un orgullo que me haya tomado en cuenta como empresario y como parte de la industria musical", expresó Caz al referirse a su participación en el proyecto.

El grupo consideró que dar oportunidades a jóvenes con inquietudes artísticas puede marcar una diferencia importante en sus vidas:

"Un artista, un deportista, un ingeniero... es una persona menos que está sin hacer nada y más difícilmente caerá en cosas que no están bien", comentó Isael Gutiérrez, mánager del grupo.

"A nosotros la música nos cambió la vida. Si eso le puede pasar a más jóvenes, adelante. Lo que se necesita es que no se cierren puertas", agregó. También subrayaron que están a favor de que se escuchen todos los estilos musicales, sin prohibiciones, pero defendieron el derecho de cada artista a elegir su mensaje.

"No estamos en contra de nadie, pero sí tenemos claro qué queremos cantar y cómo conectar con nuestra gente. Nosotros vamos por el amor, el desamor, la fiesta... cosas que vivimos todos", dijo Eduin.

Además de los conciertos del 27 y 28 de junio en el Estadio GNP como parte de su gira "La última peda", Grupo Firme compartió detalles sobre su nuevo álbum titulado "Evolución", una producción compuesta por 17 temas.

"Las canciones fueron creadas en distintas etapas personales, lo que se refleja en la variedad de emociones que transmiten. Si andaba sufriendo, lloraba un ratito y componíamos. Si andaba enojado, se componía diferente", explicó Eduin.

El disco incluye géneros como banda, norteño, mezclas con guitarra eléctrica y saxofón. Sobre el estilo, dijeron que es un reflejo de su crecimiento como grupo y como personas.

"Queremos que la gente lo escuche con una copa de vino, una caguama o un tequila. Se lo van a saborear", comentó Caz.

También contaron que grabaron videoclips en escenarios internacionales como París, Venecia y el Coliseo de Roma, buscando mostrar una versión más cercana y divertida de ellos mismos.

El disco cuenta con colaboraciones de artistas como Gloria Trevi, Carolina Ross y Yosua Vela. Este último compuso el tema "La vida es pa´ gozarla" tras conversaciones personales con el vocalista.

"Ya no es un sueño. Esta es la realidad. Es el momento de marcar nuestra evolución", concluyó Cazares.