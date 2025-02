Grupo Frontera niega apoyo a Donald Trump. Hace unos días la banda estaba en la mira de los cibernautas, pedían cancelarlos porque supuestamente apoyaban a Trump y hasta habrían votado por el mandatario estadounidense, quien ha endurecido sus políticas migratorias de deportación.

Había molestia porque circuló un video en el que la abuela de "Payo", también conocida como La Abuela Frontera, aparece bailando después de votar, supuestamente celebrando el triunfo de Trump, lo que provocó una ola de críticas en las que tachan a la banda de "traicionera" y que sólo se benefician de la comunidad latina sin que en realidad enfaticen con sus necesidades.

"¿Cómo vas a votar por Trump siendo latino?". "Quieren el apoyo latino y están contra sus propia comunidad. UNFOLLOWED". "No regresen a México". "Hagan música en inglés a ver si pegan no se olviden de sus raíces". "¿Se acuerdan de Tiziano Ferro y Yaritza? Exacto... que mal por ustedes". "Bye grupo Frontera". "¡¡¡Los traigo bien atorados!!!! El privilegio les nubló la empatía con la gente mexicana, que ha estado desde un principio apoyándolos", se lee en varios comentarios escritos en las publicaciones de la banda.

- Grupo Frontera externa su apoyo a los inmigrantes

A través de sus redes sociales, Grupo Frontera aclaró que no tienen afiliación y alianza con ningún partido político que esté en contra de los inmigrantes y de la comunidad latina, especificaron que ellos también tienen familia que lucha por un mejor futuro, sin embargo, las opiniones de ellos no representan al grupo.

"Como muchos de ustedes nuestras familias e integrantes han vivido en la lucha por un mejor futuro y siempre estaremos del lado de nuestra gente defendiendo nuestras raíces y valores. Es importante que sepan que las opiniones de familiares y amigos no representan Grupo Frontera".

Especificaron sus orígenes y que la banda es de la gente:

"Nosotros somos inmigrantes, somos de la frontera y Grupo Frontera siempre será de su gente y para su gente".

Los integrantes de la agrupación, que saltó a la fama tras interpretar la canción "No se va" de la banda colombiana de Morat, nacieron en Texas, Estados Unidos; sin embargo, tienen raíces en Tamaulipas y Nuevo León, en México, además de que su principal público está en México.

Tocan y cantan música regional mexicana, específicamente en el subgénero de música norteña estilo regiomontano.