logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Guillermo del Toro da vida a una majestuosa versión de Frankenstein

Fotogalería

Guillermo del Toro da vida a una majestuosa versión de Frankenstein

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Guillermo del Toro da vida a una majestuosa versión de Frankenstein

Guillermo del Toro, conocido por su fascinación por los monstruos, presenta una versión única de Frankenstein, cautivando a la audiencia.

Por AP PULSO

Octubre 22, 2025 05:37 p.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Guillermo del Toro ha estado contando historias de monstruos desde que comenzó a hacer películas. Un romántico con una aguda apreciación por lo macabro, sus creaciones son cosas de extraña belleza, inquietantes, poéticas e inolvidables. No es de extrañar que su primer amor fuera "Frankenstein", primero la película de Boris Karloff, luego la novela, que lo puso en el camino para convertirse en cineasta.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Guillermo del Toro da vida a una majestuosa versión de Frankenstein
Guillermo del Toro da vida a una majestuosa versión de Frankenstein

Guillermo del Toro da vida a una majestuosa versión de Frankenstein

SLP

AP

Guillermo del Toro, conocido por su fascinación por los monstruos, presenta una versión única de Frankenstein, cautivando a la audiencia.

La NFL no contempla modificar show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
La NFL no contempla modificar show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

La NFL no contempla modificar show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

SLP

AP

La NFL confirma a Bad Bunny como estrella del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, a pesar de las críticas de Donald Trump.

Adam Driver revela su pasión por los cineastas
Adam Driver revela su pasión por los cineastas

Adam Driver revela su pasión por los cineastas

SLP

AP

Adam Driver comparte su devoción por los directores de cine y su experiencia con Star Wars.

Revuelo en Madrid por presentación del álbum Lux de Rosalía
Revuelo en Madrid por presentación del álbum Lux de Rosalía

Revuelo en Madrid por presentación del álbum Lux de Rosalía

SLP

AP

El alcalde de Madrid critica a Rosalía por evento caótico al presentar su álbum Lux en la ciudad.