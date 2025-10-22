Guillermo del Toro da vida a una majestuosa versión de Frankenstein
Guillermo del Toro, conocido por su fascinación por los monstruos, presenta una versión única de Frankenstein, cautivando a la audiencia.
Guillermo del Toro ha estado contando historias de monstruos desde que comenzó a hacer películas. Un romántico con una aguda apreciación por lo macabro, sus creaciones son cosas de extraña belleza, inquietantes, poéticas e inolvidables. No es de extrañar que su primer amor fuera "Frankenstein", primero la película de Boris Karloff, luego la novela, que lo puso en el camino para convertirse en cineasta.
AP
