Guillermo del Toro da vida a una majestuosa versión de Frankenstein

Guillermo del Toro ha estado contando historias de monstruos desde que comenzó a hacer películas. Un romántico con una aguda apreciación por lo macabro, sus creaciones son cosas de extraña belleza, inquietantes, poéticas e inolvidables. No es de extrañar que su primer amor fuera "Frankenstein", primero la película de Boris Karloff, luego la novela, que lo puso en el camino para convertirse en cineasta.