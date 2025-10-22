UASLP: ineptitud y ambiciónEn el peor momento

La Rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está pagando años de displicencia, inacción y apatía para enfrentar de manera efectiva el mayor cáncer que sufre la institución desde hace tiempo: las agresiones sexuales a las universitarias.

En el mejor de los casos, un excesivo formalismo ha alejado totalmente de la justicia a las víctimas; en el peor, se esconden los casos debajo del tapete y dejando que la impunidad se esconda.

Así, esta crisis que se venía cocinando a fuego lento, le explotó en la cara al rector Alejandro Zermeño Guerra. Y en eso, también tiene responsabilidad. La reacción institucional ante la más reciente denuncia de violación, de nuevo en la Facultad de Derecho, fue torpe y lenta.

Registrada desde el viernes la agresión, no fue sino hasta el lunes cuando se conoció la postura oficial. Y fue decepcionante: los clásicos “no permitiremos más casos”, “se actuará” y “no habrá impunidad”.

Y cuando la ciudad se sumió en el caos por los bloqueos con que respondió una comunidad estudiantil airada, la Rectoría anunció las medidas que debió haber tomado desde el viernes: el director de Derecho, Germán Pedroza, estaba condenado, pero renunció tarde. Y el cese de la defensora de Derechos Humanos, Magdalena González, y otros funcionarios de la Facultad pareció más una ofrenda para los inconformes.

Esta respuesta, ya se vio, fue insuficiente y no apagó el justo enojo de la comunidad estudiantil, que continuó con sus protestas.

Y las mismas se intensificaron, al grado de tomar, literalmente, la Rectoría, convirtiéndose en la mayor manifestación de los últimos años en la UASLP.

Aquí es en donde se da un aspecto preocupante en este episodio: ¿la ira que se vio ayer en el Edificio Central fue sólo de la comunidad estudiantil? ¿Hubo presencia de fuerzas extrañas a la UASLP, infiltradas en un movimiento de protesta totalmente justificado? ¿Estas fuerzas están guiando al movimiento a exigir la renuncia del rector Zermeño Guerra, para servir a intereses externos?

Hace unas semanas, un caso similar estalló en la Facultad de Economía. Hubo una denuncia de una estudiante contra un maestro. Se realizó un breve bloqueo en la glorieta Bocanegra. Y nada más sucedió.

Antes, un llamado universitario a protestar contra la falta de pago del gobierno estatal reunió a sólo unos pocos en la Plaza de Armas, que fueron superados incluso por una artificial protesta que se volvió contra el rector y, absurdamente, contra el alcalde Enrique Galindo.

Días después esta misma comunidad, cuyas habilidades de movilización y de protesta se han ido anquilosando por la falta de ocasiones para ejercerlas, es capaz de paralizar la capital con acciones perfectamente coordinadas.

Contaron con la inexplicable pasividad de corporaciones estatales, que ante bloqueos viales, han salido cuando menos, a exhibirse. Ahora, ni eso.

¿Y qué decir de la Fiscalía General del Estado? La UASLP, tardíamente, tomó medidas. Pero en este tiempo, la FGE no ha informado absolutamente nada del estado de las investigaciones.

Se le recuerda muy veloz en otros asuntos, como cuando manipuló la muerte de un empleado de vigilancia en plena función del campeonato charro del año pasado, en la Arena San Luis.

Esta crisis le estalla a la UASLP en el peor momento, con una Rectoría cuyo autosabotaje le resta margen de maniobra y una fuerza política, la de Palacio de Gobierno, más que lista a entrometerse para ganar, también el espacio universitario.

