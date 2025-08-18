logo pulso
Guillermo del Toro trae su versión de Frankenstein a Netflix

La película de Guillermo del Toro basada en Frankenstein se estrenará en Netflix próximamente

Por El Universal

Agosto 18, 2025 12:59 p.m.
A
Guillermo del Toro trae su versión de Frankenstein a Netflix

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Netflix presentará próximamente una nueva película dirigida y escrita por el aclamado cineasta Guillermo del Toro.

Esta será una nueva adaptación de "Frankenstein" y es uno de los proyectos más apreciados y personales del cineasta.

Guillermo del Toro es reconocido por su fascinante visión en el cine ya que mezcla fantasía y terror gótico, y en esta ocasión lo demostrará con la novela clásica de Mary Shelley donde confiesa que será una versión aún más emotiva y personal.

¿Cuándo llega Frankenstein de Guillermo del Toro a Netflix?

A través de las redes sociales de la plataforma de streaming Netflix publicaron un cartel donde ya nos revelaron que la película de Frankenstein llegará el próximo 7 de noviembre.

Por ello, muchos cinéfilos ya están ansiosos por verla, sin embargo, se especula que habrá un primer estreno en algunos cines en octubre.

Esta nueva versión de Frankenstein se centra en el Dr. Victor Frankenstein, donde desafiando la vida y la muerte, crea a una criatura en un experimento monstruoso. Por tanto, esta creación es una ruina del creador como su trágica obra, teniendo terribles consecuencias al jugar a ser Dios.

