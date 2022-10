Gustavo Adolfo se disculpa con Verónica Castro tras cierre de Twitter

A-AA+

Durante el programa "Sale el Sol", Gustavo Adolfo Infante se tomó unos minutos para responder al mensaje de la actriz Verónica Castro, en el que aseguraba que dejaría Twitter hasta que el conductor y el youtuber, Jorge Carbajal, le ofrecieran disculpas por los señalamientos que hicieron en su contra.

Recordemos que la madre de Christian Castro fue acusada por Carbajal de sostener pláticas inapropiadas con varias menores de edad durante la pandemia, incluso, aseguró que la famosa les habría pedido a las niñas fotos comprometedoras.

Esta mañana, Infante reaccionó a la petición de "La Vero" y aunque reconoció que se ha equivocado en diferentes ocasiones, esta vez se negó a asumir una culpa que no era suya, eso sí cumplió con la solicitud y ofreció una disculpa pública.

"Desde que salió este señor youtuber, hablé y dije: ´me parece una falta de respeto lo que está haciendo´, eso fue lo que dije, critiqué al fulano ese. Si yo tengo que ofrecer una disculpa por algo que no hice, Vero te ofrezco una disculpa, pero no lo dije yo", señaló Gustavo Adolfo Infante.

El periodista, además fue tajante al expresar que cree al cien por ciento en la inocencia de Verónica y que todo lo que se dijo de ella fue parte de una manipulación de la información por parte del youtuber; "Vero, yo no creo que tú hayas hecho absolutamente nada, creo que es una mente retorcida, como la de este señor, que malinterpreta las cosas. Según yo defendí a la señora", agregó.

Más tarde, en su programa de YouTube, Infante volvió a manifestarse sobre el caso, y en esta ocasión mandó un mensaje a la actriz y cantante: "Señora, con todo el respeto, estás en la ventanilla equivocada, yo no dije absolutamente nada".

Además explicó que tiene años si comunicarse ni saber nada de la protagonista de "Los ricos también lloran", pues lo tiene bloqueado de todas las redes sociales.

Por su parte, Carbajal, quien dio a conocer la información sobre Castro, también reaccionó y con una publicación que dejó en redes sociales, dio a entender que no está dispuesto a disculparse con nadie: "Ya voy corriendo. No mejor mañana", escribió.