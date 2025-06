Gustavo Santaolalla alerta sobre riesgo de guerra mundial por acciones de Trump

Madrid, 10 jun (EFE).- El compositor argentino Gustavo Santaolalla, ganador de dos Óscar, teme que las acciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, a quien califica de "loco", puedan llevar a "una guerra grosa (de gran envergadura)" a nivel mundial.

"Estamos en un mundo muy raro", dijo a EFE en Madrid el argentino, que vive en Los Ángeles (EE.UU.) desde hace casi 50 años y que es un testigo horrorizado de la represión del gobierno de Trump a las manifestaciones de migrantes en California estos días.

"Son múltiples las causas que creo han llevado a que nos encontremos en esta situación, pero es una situación muy peligrosa la que estamos viviendo porque se corre el peligro de una guerra grosa", afirmó el compositor de la banda sonora del videojuego 'The Last of Us' y de su adaptación a serie.

Aunque en Estados Unidos son "especialistas en hacer guerras", recordó Santaolalla, esta vez es más peligroso porque "en este momento Estados Unidos, lo único que tiene que supera a todos los demás realmente es el armamento".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y no solo el momento es raro porque Estados Unidos tenga a "un loco" a la cabeza, sino porque su Argentina natal la gobierna Javier Milei, "el hijo de Trump", que es incluso "peor".

"La carga de odio que tienen, la vibración que transmiten... En Argentina esa violencia que manda desde arriba también está llegando a la gente abajo", relató el músico, que puso como ejemplo la represión policial del pasado mes de marzo a una manifestación de jubilados que reclamaban un aumento de las pensiones.

Un acto que acabó con centenares de personas detenidas e incluso un periodista, Pablo Grillo, herido de gravedad con una fractura en el cráneo por el lanzamiento de gas lacrimógeno.

De hecho, precisa, antes volvía tres o cuatro veces al año a Buenos Aires pero la última vez que hizo una visita a su país fue para votar en las elecciones de octubre de 2025 que le dieron la victoria a Milei.